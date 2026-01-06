Romina Gaetani habló tras denunciar a su ex por violencia de género: “Fui golpeada”

La actriz Romina Gaetani se vio envuelva en una polémica tras denunciar a su ex pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género durante la última semana de diciembre. Este lunes trascendió a los medios su fuerte declaración, donde relata haber sido víctima de “violencia” y “zamarreos”.

El hecho de violencia ocurrió en el hogar de Cavanagh en Tortugas Country Club, Pilar, el pasado 28 de diciembre. El llamado al 911 se produce alrededor de las 19:55, a raíz de «un conflicto familiar».

Romina Gaetani contó cómo fue el ataque que sufrió de su ex pareja

Martín Candalaft leyó el documento al cual tuvo acceso DDM, donde la actriz detalla haber sido “zamarreada, golpeada, violentada verbalmente» debido a los celos de su ex pareja, producto de unos “mensajes viejos en un celular”.

“Llegué a la casa de mi novio, me agarró el teléfono, lo revisa, encuentra cosas viejas y me empieza a reclamar. Se inicia una situación de conflicto, se siente descompensada y con dolores”, se detalla en el expediente.

«Sale ella como puede de la casa, se acerca a la guardia y ahí la guardia le dice, me siento mal, estoy descompensada, me duele el cuerpo. Mi pareja me sacó el celular, revisó y por celos me golpeó«, recapituló Candalaft.

“Refiriendo que siente dolores, razón por la que se la asiste y se pide una ambulancia, que traslada a la femenina al hospital de Pilar ya que se encuentra con episodio de ansiedad”, continuó leyendo.

En la declaración especifica que Gaetani tuvo la posibilidad de llamar a su amiga, que la asistió y acompañó durante el traslado al hospital. Además, sirvió como testigo durante la causa que la actriz denunció en la policía.

El parte policial y médico indica que la actriz presentó “lesiones leves, agravadas por el vínculo por tratarse de violencia de género”. Entre ellas, tenía escoriaciones en el dorsal izquierdo, antebrazo derecho y en la cadera, un corte en la pierna derecho y un hematoma en la pierna izquierda, producto del conflicto.

