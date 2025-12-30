Romina Gaetani denunció a su expareja por violencia de género: ingresó al hospital con graves heridas

La protagonista de «Soy Gitano», Romina Gaetani», fue víctima de un violento episodio en su casa ubicada en Tortugas Country Club. El acusado es su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh, quien fue capturado por la Policía en el lugar tras un desesperado pedido de auxilio.

Según reveló el programa LAM, el ataque no fue un hecho aislado, sino el pico de una relación marcada por la toxicidad. La Justicia ya tomó cartas en el asunto bajo un protocolo de urgencia.

El informe médico que activó la denuncia de Romina Gaetani

Cuando la ambulancia del SAME llegó al Hospital Central de Pilar con Romina Gaetani, el cuadro clínico fue determinante para los profesionales de la salud.

El parte médico detalla golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera. La actriz ingresó con un «estado de nerviosismo total», producto de la situación traumática, según dio a conocer el conductor de LAM.

Al ver las marcas de la agresión, los médicos activaron el protocolo obligatorio, dando aviso inmediato a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género.

En el centro de la escena judicial quedó Luis Ramón Cavanagh, un empresario de 59 años. Aunque la relación había tenido «idas y vueltas» —se conocieron en el ámbito teatral en 2023—, el parte policial es lapidario sobre el motivo del ataque.

«Ella misma relató que su pareja tenía conductas agresivas motivadas por celos», leyó Ángel de Brito al aire, exponiendo la declaración que la actriz dio a los efectivos policiales en el country.

La Fiscalía envió personal directamente al hospital para tomar la declaración testimonial de Gaetani, buscando blindar la causa antes de que la víctima recibiera el alta, la cual se produjo finalmente al mediodía del martes.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.