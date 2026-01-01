Por qué Romina Gaetani no pidió una perimetral contra Luis Cavanagh

Romina Gaetani atraviesa días complejos luego de haber denunciado a su ex pareja, Luis Cavanagh, por un episodio de violencia de género ocurrido en un country de Pilar. Si bien la actriz ratificó la denuncia ante la Justicia, optó por no aceptar la prohibición de acercamiento que le fue ofrecida inicialmente.

Romina Gaetani denunció a su ex por violencia de género y explicó por qué no pidió restricción

A través de Lape Club Social, el periodista Mauro Szeta reveló que, tras realizar la denuncia, a la actriz se le ofreció una perimetral, pero ella decidió no solicitarla.

“Ni bien Romina hizo la denuncia, le ofrecieron una prohibición de acercamiento y ella manifestó que no estaba en condiciones y que no la necesitaba”, explicó.

Szeta aclaró que la situación no es definitiva y que puede modificarse con el correr del tiempo: “Esto es progresivo. La fiscal puede disponer igualmente un sistema de restricción para que Luis Cavanagh no se acerque a ella”, agregó.

Según detalló, algunas víctimas optan por no pedir medidas de restricción por temor a que eso pueda ser utilizado como un argumento para futuras agresiones o represalias.

“Es una lógica que a veces aparece en la cabeza de una víctima: no poner la perimetral para no generar un motivo que pueda derivar en una nueva agresión”, explicó el periodista, y añadió que esta conducta también puede estar vinculada al miedo y al estado de shock posterior al episodio de violencia.

Por último, Szeta remarcó que el abogado de la actriz confirmó que Romina Gaetani ratificó formalmente la denuncia contra Luis Cavanagh, por lo que la causa continúa su curso en la Justicia