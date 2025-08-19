Sabrina Rojas bancó a Gimena Accardi tras admitir su infidelidad a Nico Vázquez: «Injusto»

Sabrina Rojas salió en defensa de Gimena Accardi luego de que se haya animado a contar públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez previo a su ruptura tras 18 años de relación.

La banca de Sabrina Rojas a Gimena Accardi tras admitir su infidelidad a Nico Vázquez

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz subió un descargo donde comparó este acontecimiento con hombres que han pasado por la misma situación: «Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres».

«Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medios. Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar», concluyó completamente molesta.

La firme actitud que tomó Nico Vázquez tras la confirmación de infidelidad de Gimena Accardi

Este martes, Gimena Accardi reconoció públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez y ese fue el motivo de la ruptura. Tras el relato de la actriz en el streaming de Olga, donde asumió su culpa y reconoció que el actor la perdonó, Paula Varela contó que postura tomó Nico Vázquez en este tema con respecto a lo público en medio de la explosión del tema en los medios.

«Me dicen que por supuesto Nico vio el descargo de Gimena Accardi, obviamente que le dio dolor porque es feo ver a tu pareja de tantos años diciendo lo que dijo», dijo la periodista en el programa Lape Club Social Informativo (América Tv).

«Pero también es un alivio para él porque viene bancando todo esto. Me dicen que hablan todo el tiempo«, añadió sobre el constante diálogo que mantienen Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Y en esa línea contó qué postura tomará el actor tras el sincero descargo de su ex donde reconoció la infidelidad: «Nico Vázquez no va a salir a hablar, salvo que vayan las cámaras a buscar al teatro. Siempre tuvieron los dos una buena relación con la prensa, pero no va a sentarse en un programa a hablar de esto».