Sabrina Rojas, después de Luciano Castro, un nuevo camino en el amor: «Sé muy bien lo que no quiero»

Tras varios cruces con su ex marido y colega Luciano Castro, la actriz Sabrina Rojas dio detalles del vínculo que llevan adelante con dos hijos en común y desmintió los rumores de romance con “Pipa” Benedetto: “Fueron coincidencias”.

Sabrina Rojas habló de todo y no se guardó nada

Frente a las repercusiones de sus polémicas frases, como el momento en que trató de “pollerudo” a Castro, la intérprete señaló: “Expresar sana, no hace bien aguantar. No quiero reprimir más nada. Si siento que necesito hacer una catarsis sobre algo que me pasa, lo haré porque no quiero pensar más en la opinión del otro”.

En este sentido, Sabrina agregó: “Si en algún momento, me pinta que quiero guardar algo, es porque yo lo elijo, no por cuidar”.

Ante los rumores de un vínculo amoroso con el ex jugador de Boca, Darío “Pipa” Benedetto, la ahora conductora señaló: “No tengo idea, me da muchísimo pudor hablar de gente que es de un bajísimo perfil y que no aparecen en ningún lado”.

Además, negó rotundamente cualquier vínculo amoroso. “Son puras coincidencias las que suceden”, se explayó Rojas y, en tono cómico e irónico agregó: “No me dejan mirar en paz”.

Sabrina Rojas se mostró dispuesta a encontrar una nueva pareja

En cuanto a la mudanza de su domicilio, la intérprete reveló que debió transitar un proceso de diálogo con su ex marido: “Fue una conversación de mucho tiempo. Hay mucho diálogo más allá de lo que puede imaginar la gente”.

Además de los acuerdos matrimoniales, el hogar se había convertido en un afecto emocional de la actriz: “Duelar esa casa que fue un proyecto de familia. Me mudé como un trámite, porque a esa casa, ya la veníamos duelando hacía un tiempo. Nos resultaba cómoda hasta un momento. Vamos evolucionando y aprendiendo”.

Tras su separación, Rojas se mostró dispuesta a encontrar una nueva pareja, sin embargo, algunos puntos de las relaciones generan complejidad: “A esta altura de mi vida, tengo a mis hijos, mi casa, mi trabajo y no necesito nada más de nadie que no sea pasarla bien, bien estar y algo lindo. Es lo más difícil, que me dejen y dejar ser”.

“Lo único que quiero es un compañero que sume y nada más. Si deja de sumar, ese mismo día (…) No quiero perder más un año intentando nada con nadie. Creo que también estoy muy (reticente) para enamorarme porque enseguida veo hilos y digo ‘no, acá no’”, agregó al respecto.

Asimismo la actriz se refirió a las posibilidades de retomar su romance con el locutor Luis “El Tucu” López: “Nunca digas nunca, pero no creo. Nos tuvimos mucho amor, pero el último año se nos hizo como muy (…) Para mí, nos enamoramos tanto que hicimos como si fuéramos una sola persona y eso no estuvo bueno”.