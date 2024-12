Sabrina Rojas, durísima con Luciano Castro: “Moralmente deja mucho que desear”

Sabrina Rojas habló con Desayuno Americano sobre sus problemas con Luciano Castro, su ex pareja y padre de sus dos hijos, quien actualmente está en una relación con Griselda Siciliani, un vínculo que no solamente no le gusta, sino que no aprueba porque no se olvida que la actriz buscaba a Castro cuando ella estaba embarazada.

Sabrina Rojas estalló contra Luciano Castro

“Yo a mis hijos les hago creer que tienen un papá fantástico. Yo no tengo una doble cara, hay otras personas que sí. Griselda no lo sé, pero el padre de mis hijos, sí”, aseguró la actriz.

Sabrina reveló que su ex la siguió buscando, a pesar de estar en pareja con Griselda Siciliani desde mayo de este año: “Es más lo que callo que lo que cuento. Sin buscar nada, la vida da vuelta todo. Yo soy muy respetuosa de los que tienen pareja y nunca buscaría, pero en este caso… Hace como dos meses que ya está. Viví y déjame vivir. Tengo novia, pero te busco a vos”.

“Lo veo hablando y haciéndose en correcto, pero moralmente deja mucho que desear. Soy muy feliz desde que estoy sin él. Mi vida tiene armonía. No hay más malhumor. Mis hijos están bien porque tienen una súper mamá que les hace la vida es bella. El es tóxico con su propia vida”, cerró la actriz, más enojada que nunca.