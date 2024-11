Sabrina Rojas apuntó sin filtro contra Luciano Castro: “Es un infiel serial»

Tras instalar indirectamente que el actor la sigue buscando, Sabrina Rojas volvió a apuntar contra la relación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, su ex pareja. Días atrás, la conductora de Pasó en América reveló que la actriz le enviaba mensajes a Castro, mientras ella estaba embarazada de él.

La palabra de Sabrina Rojas

“Si pasó algo o no, que supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero en la vida todo vuelve. Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”, deslizó Sabrina, dando a entender que ahora la situación se habría dado vuelta.

Su contundente frase fue inmediatamente levantada por los portales, pero lejos de quedarse callada, Rojas redobló la apuesta y arremetió nuevamente contra la pareja.

“Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune. Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu…, pero como que fue un montón y me impresionó”, comenzó diciendo, consultada por Intrusos.

Sobre si tuvo alguna charla con el padre de sus dos hijos Fausto y Esperanza, la conductora confesó: “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro. Entonces, ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”.

Ayer, la protagonista de Envidiosa respondió a las declaraciones de Rojas y, si bien dice entender que Rojas busca una provocación o respuesta de su parte, que prefiere mantener el silencio. Simplemente, se limitó a decir que “le molesta» y que «le gustaría que no se hablara de ella en esos términos”.