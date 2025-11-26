Salvado sorpresa en MasterChef Celebrity: quiénes son los nominados

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, que sigue cosechando altos niveles de audiencia, se prepara para una nueva eliminación, por lo que tuvo este martes la gala de última chance.

Tras la salida de Walas, quinta eliminación del certamen, el jurado de chefs quedó más exigente que nunca y la cocina se encendieron para que uno de los “cocineros» se suba al balcón y se gane su continuidad.

Fue una noche especial, donde los participantes seleccionados tuvieron que participar en duplas, aunque uno solo iba a subirse al balcón para asegurarse al menos una semana más en el reality.

«Felicitaciones, son los tres mejores platos de la noche, los tres subieron un escalón hoy, pero uno solo sube al balcón», comentó Germán Martitegui a Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Sin embargo, el salvado de la noche fue Ian Lucas, que se subió al balcón y sigue en el reality.

Los nominados de MasterChef Celebrity esta semana

Momi Giardina

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Emilia Attias

Valentina Cervantes

Evangelina Anderson

Turco Husaín

Eugenia Tobal

Alex Pelao

Con información de Noticias Argentinas