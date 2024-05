Santa Rita de Cascia, la patrona de las causas imposibles: cuál es su historia y cómo pedirle su gracia

La Iglesia Católica celebra cada 22 de mayo a Santa Rita de Casia, una de las santas más queridas y populares de todos los tiempos. Se estima que su nombre es una abreviación de «Margarita», el que fuera el de pila de la figura cristiana.

Se cree que Santa Rita es la patrona de las causas imposibles, por las que tiene miles de adeptos en todo el mundo; sin embargo, quienes la conocen y le piden sus intenciones aseguran que ella demanda que se le cumplan las promesas hechas, si no deshace la gracia.

Cuál es la historia de Santa Rita

De Rita se sabe que fue una mujer sencilla y, a su vez, extraordinaria. En la adolescencia se sintió llamada por la vida religiosa, pero sus padres no estuvieron dispuestos a apoyarla y decidieron casarla. Ella, por obediencia, aceptó contraer matrimonio; lamentablemente, lo que vendría después sería muy doloroso para ella, ya que su esposo resultó ser un hombre violento y empezó a maltratarla.

Los esposos tuvieron dos gemelos: Jacobo y Paolo, quienes desarrollaron un temperamento muy semejante al de su padre. Tras veinte años de matrimonio, el esposo de Rita se convirtió, ella perdonó sus faltas y juntos emprendieron un camino distinto. Pero la relación no se extendió por demasiado tiempo, ya que antiguos enemigos buscaron a Paolo, lo emboscaron y asesinaron.

Entonces, sus hijos juraron vengar la muerte de su padre y Rita, consciente de lo que estaba en juego, imploró a Cristo que los salvara y les tuviera misericordia. Incluso, en su plegaria de angustia, la santa le dijo a Dios que preferiría que tomara la vida de sus hijos antes de que se condenaran para siempre en el infierno. Jacobo y Paolo, de manera inesperada, contrajeron una terrible enfermedad y murieron solo unos días después, por causas naturales.

Tras las dolorosas muertes de sus hijos y su marido, Rita se unió al monasterio de hermanas agustinas no sin sufrir, ya que estas no la querían aceptar por haber contraído matrimonio en el pasado. Sin embargo, fue visitada por San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista, quienes la ingresaron al edificio de manera intempestiva.

En el monasterio sufrió duras pruebas, pero el Señor no la abandonó: por el contrario, la invitó a unirse a Él en el camino más difícil, el de su Cruz. Cristo le impuso sus estigmas y las marcas de la corona de espinas en la cabeza.

Después de su grave y dolorosa enfermedad, Santa Rita de Casia murió. La herida de su frente desapareció y en su lugar quedó una mancha roja como un rubí, que exudaba una fragancia semejante a la de las rosas, por eso suele ofrendársela con esa flor.

Cómo pedirle a Santa Rita: la oración infalible

Oh poderosa Santa Rita,

llamada Abogada de los casos desesperados,

socorredora en la última esperanza,

refugio y salvación en el dolor,

que conduce al abismo del delito

y de la desesperación:

con toda la confianza en tu celestial poder,

recurro a ti en el caso difícil e imprevisto

que oprime dolorosamente mi corazón.

Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tu?,

¿no me vas a consolar?

¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón,

tan sumamente atribulado?

¡Tú también sabes lo que es el martirio del corazón,

tan sumamente atribulado!

Por las atroces penas, por las amargas lágrimas

que santamente derramaste, ven en mi ayuda.

Habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo,

al Corazón de Dios, Padre de misericordia

y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo.

(indíquese aquí la gracia deseada).

Presentada es seguro que me escuchará:

y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres,

para cantar en la tierra y en el cielo

las misericordias divinas.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.