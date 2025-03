Beto Casella durísimo con Ari Paluch tras su repudiable comentario: «Me reía porque …» 

Beto Casella rompió el silencio tras el repudiable comentario que hizo Ari Paluch durante un pase con él donde sugirió «drogar» a una locutora de la radio donde trabajan para conseguir un «besito», Noelia Corral.

Beto Casella explicó el por qué de su risa cuando Ari Paluch hizo el repudiable comentario

El primer lugar donde decidió dar su parecer el conductor fue, justamente, en su programa Nadie nos para (Rock & Pop) donde lanzó un descargo: «Ari tiene una forma de hacer radio, de pensar y de hacer un humor diferente. Yo me acoplo como puedo y me vengo acoplando como puedo porque tengo que hacer un pase. Yo me la veía venir. Lo que me preocupa de ayer es la situación anímica de Noe, que con las cosas que le han pasado en la vida, hacen que ella minimiza cosas. Ella después vino e hizo el programa. Sinceramente yo no se que va a pasar con Ari, si va a seguir en ese horario o en otro».

Sin embargo, en una nota con Intrusos (América TV) mostró su completa indignación: «Yo estoy presente porque es el horario de mi programa y me toca interactuar en lo que llamamos pase. Día por medio Ari Paluch se va al pasto, no con cosas tan graves como la de hoy pero que la hija tiene que bajar«.

Y, concluyó: «A mí me sale decirle ‘frénalo a tu papá’ porque me parecía una barbaridad. Lo pudo haber pensado como chiste pero es insostenible. Me reía porque era una mezcla de espanto y de en dónde me meto«.

¿Cuál fue el comentario repudiable de Ari Paluch?

Mientras estaba al aire de Arizona e interactuaba con Beto Casella, el conductor comenzó a blanquear su atracción hacia una colega. Sin embargo, lo que causó indignación en el público fue el hecho de que planteó la idea de drogarla sin su consentimiento para poder lograr tener un acercamiento.

«¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mi esta chica… ¿cómo se llama tu locutora? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en el vaso con agua», fue la frase que dijo el presentador radial.

Frente a la incomodidad del conductor de Bendita TV (El Nueve), la hija de Paluch, Martina, le suplicó: «Padre, ubícate». De todas maneras, estuvo lejos de hacerle caso ya que insistió: «¿No hay un nivel de burundanga chiquitito? Que te da un besito…»