Santiago del Moro renovó su contrato con Telefe: cuánto tiempo se quedará en el canal 

Santiago del Moro mostró su felicidad tras renovar su contrato con Telefe luego de las múltiples especulaciones que indicaban que se alejaría del canal.

Mediante sus historias en su cuenta de Instagram, el conductor que recibió el Martín Fierro de oro recientemente, les comentó las novedades a sus seguidores: «Amigos, estoy muy feliz. Contrato firmado con Telefe por cinco años más».

Qué dijo Santiago del Moro sobre su nuevo contrato con Telefe

«Gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí», concluyó en su posteo mostrando que llegó a un acuerdo.

De esta manera, ya está listo para conducir Gran Hermano Generación Dorada y deja atrás las versiones de que no estaba llegando a un acuerdo con el canal de las pelotas, razón por la que no firmaba el contrato.

Cuál es el patrimonio de Santiago del Moro y cuánto gana

Santiago del Moro es una de las personalidades más populares del momento; sin embargo, mantiene su vida privada al resguardo de las cámaras.

El conductor de Telefe no suele referirse a cuestiones vinculadas a su intimidad, tanto personal como laboral, pero en la web hay datos relacionados a su patrimonio y a cuánto gana en la La 100, radio donde trabaja desde 2016.

Según Wikipedia, el patrimonio de Santiago del Moro es de 11 millones de dólares. Mediante las redes sociales, el famoso suele publicar postales de su casa, ubicada en Belgrano, que cuenta con jardín y espaciosos ambientes.

El interior de la vivienda, de dos plantas, tiene un estilo rústico pero moderno. Uno de los lugares más destacados es la galería del patio, donde el presentador comparte momentos especiales en familia.

A su vez, el sitio Rompiendo Clichés indica que Del Moro gana 458.4 mil dólares anuales solamente en la radio. Hasta el momento, su sueldo por estar al frente de Gran Hermano se desconoce.