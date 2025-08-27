Este martes, se rumoreó sobre una posible salida de Santiago del Moro como conductor de Gran Hermano. Ante esta situación, el famoso salió a hablar y aclaró todos los rumores. Mirá acá todo lo que dijo.

Renuncia de Santiago del Moro a Gran Hermano: ¿Qué pasó?

En las últimas horas, varios medios aseguraron que Santiago del Moro renunciaría de Telefe y dejaría la conducción de Gran Hermano. Así lo confirmó Paula Varela en Intrusos: «Deja el canal, fue él quién tomó la decisión«. Además, la panelista resaltó: «No me sorprendería que lo desmienta«.

Para cerrar el tema, Varela contó que los castings de Gran Hermano: Generación Dorada están parados: «Por este motivo, la producción decidió frenar los castings». Esta decisión se debe a que del Moro tenía mucha injerencia en la elección de los participantes.

Vale destacar que Santiago del Moro dirigió las últimas tres ediciones de Gran Hermano, desde 2022 hasta 2024, donde tuvo un gran involucramiento y participación en el reality show.

Santiago del Moro se pronunció en redes tras los rumores de renuncia de Gran Hermano: ¿Qué dijo?

Luego de que los rumores de renuncia de Gran Hermano se viralizaran, el conductor salió a hablar sobre la situación y aseguró su continuidad en el reality show: «A todos los que me preguntan, sigo en mi casa, Telefe«, confirmó. También expresó sus emociones: «Felíz que así sea«.

La historia que subió Santiago del Moro.

El conductor indicó en qué evento estará presente: «Nos vemos el 29 de Septiembre en los Martín Fierro de la TV» y cerró su comunicado contando los avances del reality show: «Ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada)«.

La Voz Argentina: Quiénes son los 5 artistas que Luck Ra eligió para que sigan en su team

En los Playoffs de La Voz Argentina, todos los participantes de un mismo equipo hacen sus performances y luego el coach debe elegir a 5 de ellos para seguir en su team, mientras que los otros 6 irán a voto del público. En el programa de este martes fue el turno de Luck Ra.

Tras dudarlo un momento, Luck Ra anunció que el primer salvado era Thomas Dantes. Luego, continuó revelando que la segunda artista salvada era Nathalie Aponte.

El tercer participante que eligió para seguir en el Team Luck Ra es Lucas Barros. «Tengo ganas particularmente de volverla a escuchar», dijo el cordobés y salvó a Emma Roach. Por último, el coach dijo que estaba entre dos participantes, pero confirmó que Federico Mestre sigue en su equipo.