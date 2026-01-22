Caída en la red social X: usuarios informan problemas de carga este 22 de enero 2026
Pasado el mediodía, usuarios de X reportan inconvenientes en la red social. No se cargan las publicaciones y la plataforma advierte que "algo salió mal".
La red social X reporta inconvenientes este jueves 22 de enero 2026, según informan usuarios en distintas plataformas. El inconveniente comenzó a registrarse pasado el mediodía, y se repite prácticamente una semana después de otra caída similar en su plataforma.
Plataformas de reportes técnicos informan actividad inusual a partir de las 14 en la plataforma X, marca que pertenece a Elon Musk. Los inconvenientes incluyen la imposibilidad de ver publicaciones y realizar búsquedas entre otros.
Se cayó X: qué pasó con la red social Twitter
De acuerdo a reportes de «DownDetector», sitio donde los usuarios indican si hay problemas o no con algunas plataformas online, a partir de las 14 se registra un alto nivel de inconvenientes para acceder a la red social cuya marca pertenece a Elon Musk.
Entre los inconvenientes reportados, se encuentra la imposibilidad de ingresar al sitio web de X y poco antes se informaba que «algo salió mal», por lo que no se podían hacer publicaciones ni buscar tuits dentro de la plataforma.
Se cayó X: cuándo volvió el servicio de Twitter
Cerca de las 15 de este jueves 22 de enero 2026, el servicio de X volvía a su rutina normal y recuperaba las publicaciones perdidas. Según los primeros informes, la caída duró menos de una hora e inmediatamente volvían a estar disponibles sus herramientas.
