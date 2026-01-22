Caída en la red social X: usuarios informan problemas de carga este 22 de enero 2026

La red social X reporta inconvenientes este jueves 22 de enero 2026, según informan usuarios en distintas plataformas. El inconveniente comenzó a registrarse pasado el mediodía, y se repite prácticamente una semana después de otra caída similar en su plataforma.

Plataformas de reportes técnicos informan actividad inusual a partir de las 14 en la plataforma X, marca que pertenece a Elon Musk. Los inconvenientes incluyen la imposibilidad de ver publicaciones y realizar búsquedas entre otros.

Se cayó X: qué pasó con la red social Twitter

De acuerdo a reportes de «DownDetector», sitio donde los usuarios indican si hay problemas o no con algunas plataformas online, a partir de las 14 se registra un alto nivel de inconvenientes para acceder a la red social cuya marca pertenece a Elon Musk.

El reporte de DownDetector este jueves.-

Entre los inconvenientes reportados, se encuentra la imposibilidad de ingresar al sitio web de X y poco antes se informaba que «algo salió mal», por lo que no se podían hacer publicaciones ni buscar tuits dentro de la plataforma.

Se cayó X: cuándo volvió el servicio de Twitter

Cerca de las 15 de este jueves 22 de enero 2026, el servicio de X volvía a su rutina normal y recuperaba las publicaciones perdidas. Según los primeros informes, la caída duró menos de una hora e inmediatamente volvían a estar disponibles sus herramientas.