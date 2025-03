Se complicó la situación judicial de Morena Rial por una vieja denuncia 

Una causa judicial del pasado de Morena Rial reflotó y a la mediática le notificaron que podrían elevarla a juicio en Córdoba por daños, como también por ser coautora de robo, amenazas, hurto reiterado y coacción. Esto claramente complica su situación legal actual, por lo que ella está intentando que el conflicto no escale.

Morena Rial complicada judicialmente por una vieja denuncia

Esta situación se remonta a diciembre de 2022. Morena Rial, junto a sus amigas, habían sido acusadas de romper el auto de su ex, robar ocho celulares a su excuñado y de amenazarlos para que no la denuncien. “Si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie. Ni mi hijo va a quedar vivo”, fueron las palabras de la influencer, según la demanda.

«Pidieron que esa causa se eleve a juicio. Morena apeló para que no se haga», explicó Pepe Ochoa. El año pasado, Morena Rial y su abogado habían ofrecido hacer tareas comunitarias y devolver una suma de dinero, pero los demandantes lo vieron insuficiente. Ellos consideran que la hija del conductor no tiene «estrechez económica» para afrontar los gastos que ocasionó.

En caso de que el juez considere que se puede reflotar la investigación, la causa tendrá fecha de juicio. «De ser así, ella debería ir a Córdoba a declarar», informó el panelista de LAM. El resto de las imputadas son las amigas de Morena, Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro. Facundo Ambrosioni Lutri (su ex y padre de su hijo), Rodrigo Ambrosioni (excuñado), Norberto Fabián Ambrosioni (exsuegro) y Dylan Omar Rodríguez (otro exnovio) son los denunciantes.