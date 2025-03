Morena Rial, hija del reconocido Jorge Rial, continúa en el centro de una polémica tras enfrentarse públicamente con Yazmín Pereyra, la exnovia de su actual pareja, Erik Gómez. La disputa, que comenzó en las redes sociales y escaló a los medios, tiene todos los ingredientes: acusaciones cruzadas, insultos y revelaciones explosivas.

More Rial en guerra con la ex de su nuevo novio: “Muerta de hambre”

El conflicto estalló cuando More Rial lanzó un duro mensaje contra Yazmín. “Tenes un dolor en el alma, te re regalaste. Me tratas de gorda y vos sos el doble. Te vas a cansar de hacer uñas muerta de hambre. Te fuiste y te re cabió gorda gila. Deja de mandarle mensajes a Erik, pesada. Me da risa porque ni bloqueándome lo lograste”, escribió la mediática, dejando en claro su enojo con la ex de su novio. Las palabras de More no solo muestran una rivalidad personal, sino también un intento de marcar territorio en su relación con Erik.

🔥 Morena Rial LE ESCRIBIÓ a Yazmín, la ex de su nuevo novio



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/e8hhvSKqcX — América TV (@AmericaTV) March 8, 2025

Quién es Erik Gómez, el nuevo novio de Morena Rial

El trasfondo de esta pelea tiene raíces más profundas. Erik Gómez, el nuevo novio de Morena, estaba en pareja con Yazmín Pereyra cuando comenzó su romance con la hija de Jorge Rial. Según reveló Yazmín en el programa LAM, ella se enteró de la relación por televisión, lo que desató su furia y la llevó a contar su versión de los hechos. “Esa carita de bueno, nada que ver lo que demuestra. Es chorro, pero de agua. Hace seis meses que estaba con él. Era mi novio. Nos fuimos de vacaciones, etc.”, afirmó la joven.

Yazmín también aportó detalles que alimentaron la controversia. “Yo cuando empecé con él (Erik), More le escribía ‘Hola papi’ por WhatsApp”, aseguró, sugiriendo que Morena ya estaba en contacto con Erik mientras él aún estaba comprometido con ella. En el panel de LAM, alguien comentó que Yazmín tenía “un aire a More”, a lo que ella respondió con sarcasmo: “Bueno, pero yo no soy chorra”, marcando distancia y lanzando una indirecta hacia su ex y la nueva pareja de este.

Pero las acusaciones no terminaron ahí. Yazmín dejó caer una bomba al insinuar actividades delictivas por parte de More y Erik: “Supuestamente se fueron a robar a Uruguay. More es la que encuentra las casas para robar. Se los curtía y después los desvalijaba”.