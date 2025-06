Se conocen más detalle sobre el final de Viviana Canosa en El Trece: «No es ella…»

En una nota con LAM, Damián Rojo habló sobre la finalización del programa y aclaró que les avisaron que finaliza el 31 de julio. “Nos queda un mes y medio…entiendo que es un poco por número y otro por situaciones del canal. No se pusieron de acuerdo con el contenido si ir por la política o no”, comentó.

Y agregó que el ciclo tendrá una reducción en el horario en los próximos días: “tal vez con media hora menos y menos cortes capaz suben los números y capaz se reúnen y da para seguir. Pasó un montón de veces pero quien te dice que capaz no tengamos el boleto picado”

Sobre la opinión de Viviana sobre la salida del ciclo del aire, Damián comentó: “En este momento de Viviana, no es ella la que no quiere seguir con el programa”.

¿Qué pasará con Viviana Canosa en El trece?

“Quiero aclarar algunas cosas para arrancar, porque me volvieron loca. Escucho conductores de tele que hacen el mismo rating que nosotros diciendo que nos levantan con una alegría que me parece impresionante. Me tomé estos tres días por un evento muy importante para toda la familia. Escuché también a un periodista decir ‘Viviana Canosa se reencontró con Alejandro Borensztein’. Yo me reencuentro con él cada cinco minutos en el teléfono, somos los padres de una hija maravillosa”, empezó diciendo Viviana.

Y prosiguió: “Creo que tengo una vida tan hermosa, tan espiritual, tan llena de amor, de familia, de amigos buenos. Todo lo que digan de mí, sé que vende y que está bueno, pero no me toca nada de lo que digan. Sí me llama poderosamente la atención cómo disfrutan de si nos levantan o no. Le dije a mi papá ‘no me voy a bajar nada, voy a ir el lunes’».

Luego contó: «Anoche lo llamé a Pablo Codevilla y tuvimos una charla hermosa. Les digo la verdad, laburo en un canal espectacular, con unos compañeros increíbles. Si tenemos el boleto picado o no, en general, en la tele y en la vida, tenemos el boleto picado, nacemos y nos morimos”.

“Me picaron el boleto en mi vida y mis laburos 150 millones de veces, a mí no me cambia la vida. No quisiera que terminemos porque somos un equipo bárbaro y porque la gente, además paga las expensas y las cuentas y demás. Yo le decía a Pablo ‘si eso va a pasar, avísennos, no seamos como el cornudo que es el último que se entera’. Yo vivo las cosas con alegría y con naturalidad. Voy a estar acá y les digo algo a los que son supuestamente mis detractores: yo soy Viviana Canosa, estoy orgullosa de quien soy, de lo que digo, pienso, siento y hago”, agregó la conductora de eltrece.

Por último, indicó: “Si eso me cuesta un laburo, vendrá otro. Pero yo no voy a dejar de ser yo porque a ustedes les molesta. Yo laburo para la gente, mi público es el que me da de comer a mí. Después, las decisiones que toman este canal, el otro canal, el streaming… me he ido de tantos canales, he llegado a tantos, soy tan feliz. Lo que no van a lograr es que yo me amargue, me deprima, me angustie”.

Fuente: LAM/Televisión.com.ar/NA