Viviana Canosa expresó su opinión sobre el fin de su programa en Eltrece por bajo rating 

Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica. Según trascendió, su continuidad en El Trece está en peligro tras una serie de declaraciones fuertes que hizo en su debut en el canal de streaming Carnaval Stream, donde comparte espacio con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Qué dijo Viviana Canosa sobre su continuidad en Eltrece

Durante la emisión, la conductora no escatimó en críticas hacia su actual canal: “Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m…”, arrojó. Además, denunció presiones internas: “Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme”.

Con todo esto las autoridades de El Trece no habrían tomado bien estos dichos, y su contrato está en revisión. Además, desde su estreno el 10 de marzo, el ciclo de Viviana en Vivo no logra mejorar su rating en las tardes del canal del solcito.

Con promedios de 2 a 3 puntos y picos que no superan los 4, según los datos de Kantar Ibope Media, pierde ampliamente frente a Cortá por Lozano en Telefe y, en ocasiones, también frente a DDM en América TV. En este sentido, las polémicas y denuncias que realizó Canosa en las últimas semanas no lograron revertir la baja audiencia.

Lo cierto es que después de unos días en silencio, este domingo 8 de junio, Viviana Canosa habló en el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y no desmintió la información que dio PrimiciasYa: “Estoy escuchando muchas cosas pero ya no sé qué es cierto y que no. Que fluya”, fue la particular respuesta que dio la periodista.

Cómo fue el rating de Viviana Canosa en las tardes de Eltrece

Cabe destacar que Viviana en Vivo arrancó el 10 de marzo con una entrevista a Jorge Rial que tampoco tuvo el rating esperado (4.8) y el promedio más alto fue con el tema de la denuncia a Lizy Tagliani el viernes 18 de abril con 5.0 puntos.

Esos números, según la medidora Ibope, fueron los mejores y hoy el ciclo ronda los 2 puntos y es lo más flojo de las tardes del Trece ya que Mediodía Noticias logra antes más de 4 puntos y luego Cuestión de Peso más de 3 puntos.