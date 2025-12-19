Netflix tiene una película con Benjamín Vicuña que está entre lo más visto: de qué trata

Basada en hechos reales, la película narra la asombrosa huida de 49 presos políticos de la Cárcel Pública de Santiago en 1990, durante los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet, y pese a ser del 2020, actualmente se encuentra entre lo más visto de Netflix.

El film combina el suspenso del género «heist» (robos o fugas) con una profunda carga política y humana.

Se trata de “Pacto de Fuga”, film chileno protagonizado por Benjamín Vicuña.

Cómo es “Pacto de Fuga”

Dirigida por David Albala, Pacto de Fuga se sumerge en la llamada «Operación Éxito». La trama sigue a un grupo de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que, durante 18 meses, cavaron un túnel de más de 60 metros de largo con herramientas rudimentarias —como cucharas y destornilladores—, moviendo toneladas de tierra sin ser descubiertos por los guardias.

La trama:

La película se centra en la meticulosidad del plan. Los protagonistas deben lidiar con:

El desafío técnico: La construcción de un túnel que atraviesa el subsuelo de la prisión, iluminado con instalaciones eléctricas precarias y ventilado con sistemas caseros.

La tensión interna: El constante riesgo de ser delatados, las requisas sorpresivas y los dilemas morales de quienes dejan atrás a sus familias para recuperar la libertad.

El contexto: El filme retrata la urgencia de escapar ante la incertidumbre de qué pasaría con los presos políticos tras la transición a la democracia.

Elenco:

La producción cuenta con un reparto de primer nivel que aporta solidez al dramatismo de la historia: