Salud de Christian Petersen: ¿cuáles son los riesgos de un traslado a un hospital en Buenos Aires?

El estado de salud de Christian Petersen continúa bajo un pronóstico reservado en San Martín de los Andes, pero nuevos análisis médicos comienzan a echar luz sobre lo ocurrido en la alta montaña de Neuquén.

Luego del rescate y la posterior hospitalización de Christian Petersen, la atención se centra ahora en la viabilidad de un traslado a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires y en los factores clínicos que desencadenaron su descompensación.

La salud de Christian Petersen. Hipoxia y desorientación: los factores que habrían afectado al chef en la altura

En declaraciones recientes a la señal LN+, el médico clínico Santiago Sartori analizó el comportamiento errático que Petersen presentó durante el ascenso al volcán Lanín.

Según el especialista, una de las causas principales del cuadro fue la falla en la compensación de los niveles de oxígeno en sangre debido a la altitud. Esta falta de oxígeno, conocida técnicamente como hipoxia, explicaría los movimientos inusuales y la conducta alterada que reportaron los guías de montaña.

Respecto a la intervención de urgencia que recibió el cocinero en el Lanín, Sartori desestimó que la sedación aplicada por los rescatistas haya perjudicado su evolución.

El profesional aclaró que, en protocolos de emergencia de este tipo, el personal médico se asegura de que el paciente esté cardiovascularmente compensado antes de suministrar cualquier fármaco, garantizando así la estabilidad de sus signos vitales.

La salud de Christian Petersen: un traslado de alta complejidad en debate

La pregunta que domina la agenda informativa es si Christian Petersen será derivado a un hospital en Buenos Aires. Sin embargo, el panorama es complejo. Debido a que el paciente atraviesa una situación crítica, el traslado aéreo representa un riesgo elevado que los especialistas evalúan minuto a minuto.

Por el momento, la prioridad médica es lograr una estabilidad que permita cualquier movimiento logístico, mientras Petersen continúa bajo monitoreo intensivo en la provincia de Neuquén.