El look con el que Pampita deslumbró en Madrid: las imágenes exclusivas  

Durante la presentación Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera en Madrid, muchas celebridades posaron para la marca. Una de ellas fue Carolina Pampita Ardohain quien es la embajadora argentina de esta firma exclusiva.

A través de las redes sociales, la modelo compartió uno de los looks icónicos que tuvo el privilegio de llevar en una de las últimas campañas. Se trató de un look total red que refleja la elegancia con un estilo atemporal, femenino y moderno.

El look con el que pampita deslumbró en Madrid

El vestido elegido tiene una silueta midi con vuelo, acompañado por un lazo en la cintura que realza la figura y aporta un aire romántico. El corte sin mangas deja los brazos al descubierto y refuerza la frescura de un look ideal para un evento de día o de tarde. El color rojo intenso es el gran protagonista, transmitiendo energía, seguridad y sofisticación, sello indiscutible de la firma.

Además, eligió unos stilettos rojos de tacón alto que estilizan aún más su figura y una cartera XL en el mismo tono, con un diseño floral que le aporta personalidad y originalidad al conjunto. Como detalle final, sumó gafas de sol oscuras, perfectas para darle un aire chic y urbano al look.

Así es el bolso exclusivo que Pampita usó en Madrid

El bolso Matryoshka M de Carolina Herrera es un accesorio con un estilo supe romántico y primaveral. Este cuenta con el detalle de una flor oversize que aporta romanticismo a todos los conjuntos. Está confeccionado en cuero liso y posee una correa de cuero extraíble y tiene un valor de 1200 euros de acuerdo a la información de su página web.