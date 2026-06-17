¡Se fue al pasto! El blooper de Leandro Paredes con su hijo tras la goleada de Argentina en el mundial 2026

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 fue una auténtica fiesta de fútbol, goles y mística. El equipo de Lionel Scaloni aplastó a Argelia por 3 a 0 en el Arrowhead Stadium de Kansas con una actuación descollante de Lionel Messi. Sin embargo, una vez que el árbitro marcó el final, los flashes y las redes sociales se trasladaron hacia un rincón de la cancha por un blooper familiar que se transformó en el contenido más comentado de la jornada mundialista.

El protagonista de la escena fue Leandro Paredes. El volante de la Albiceleste aprovechó el final del encuentro para saltar al campo de juego junto a su pequeño hijo, Lautaro, de apenas un año, para patear una pelota sobre el césped. Lo que prometía ser una postal tierna de intimidad familiar terminó en un tropiezo que hizo estallar de risa a los presentes.

🤕¡Cuidado Lautaro! Jugando al fútbol con papá Leandro #Paredes luego del partido, pisó la pelota, y al piso.pic.twitter.com/gsSDJ5SbXB — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) June 17, 2026

La caída del «heredero» y la reacción del mediocampista

Mientras caminaban de la mano y empujaban el balón, el pequeño Lautaro calculó mal la distancia, se tropezó de lleno con la pelota oficial y terminó en el piso, desparramado sobre el pasto ante la mirada atónita de su padre.

La secuencia del blooper dejó detalles imperdibles. Paredes clavó una cara de asombro total y reflejos rápidos para levantar al bebé del piso en un segundo.

Varios dirigentes de la FIFA y allegados que caminaban por el sector no pudieron contener la carcajada ante la simpática torpeza del nene.

El video fue captado por las cámaras de la transmisión oficial y los hinchas lo transformaron en meme al instante, comparando la «marca firme» de la pelota con las que suele hacer el propio Paredes en la mitad de la cancha.

Una victoria para pisar fuerte en Estados Unidos

Más allá del tierno color familiar, el clima en el búnker argentino es de pura algarabía. El 3 a 0 contundente contra Argelia le da tranquilidad a Scaloni para planificar el segundo compromiso del Grupo J, que será el próximo lunes 22 de junio ante Austria en Dallas.

Con el plantel completo, sin lesionados y con Messi afilado, la Scaloneta ya demostró que viaja con la seriedad de defender la corona, pero también con el espacio para disfrutar de los suyos en la intimidad del campo de juego.