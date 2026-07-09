Vestirte para ir a la nieve: la guía con los infaltables

Si este invierno vas a viajar y la nieve de la Patagonia forma parte del plan, probablemente ya te preguntaste qué ropa llevar. La buena noticia es que no hace falta ponerse cinco sweaters ni salir envuelta en el abrigo más pesado del placard. Para disfrutar de un día en la montaña sin pasar frío, ni terminar transpirada a los diez minutos, hay una fórmula sencilla que usan esquiadores, snowboarders y quienes viven en climas fríos: la regla de las tres capas.

Más que sumar prendas, la idea es que cada una cumpla una función. Así, el cuerpo conserva el calor, se mantiene seco y queda protegido del viento, la nieve y la humedad. Es un sistema simple, cómodo y mucho más efectivo que vestirse “como una cebolla” sin criterio.

Primera capa: mantener la piel seca

La primera capa es la que va pegada al cuerpo. Su trabajo no es dar calor, sino absorber y eliminar la humedad que genera la transpiración para que la piel permanezca seca. Lo ideal son camisetas y calzas térmicas de fibras sintéticas o lana merino. ¿Un consejo? Dejá el algodón para otro momento. Aunque sea cómodo, retiene la humedad, tarda en secarse y termina dando más frío.

Segunda capa: conservar el calor

Encima va la segunda capa, la encargada de conservar el calor corporal. Acá entra en juego el micropolar, un polar clásico o un sweater técnico. No hace falta que quede ajustado; al contrario, un poco de espacio ayuda a formar una cámara de aire que funciona como aislante natural.

Tercera capa: protección contra el clima

La tercera capa es la que enfrenta el clima. Una buena campera y un pantalón impermeable protegen del viento, la nieve y la lluvia, pero también permiten que el cuerpo respire. Por eso, cuando busques ropa técnica, vas a encontrar dos palabras que conviene tener presentes: impermeabilidad y respirabilidad. La combinación de ambas es la que hace la diferencia después de varias horas al aire libre.

¿Cuánto cuesta alquilar ropa?

No hace falta comprar un equipo completo para disfrutar de la nieve. En Bariloche, los locales de alquiler ofrecen opciones para distintos presupuestos y tipos de actividades. Estos son algunos valores de referencia para la temporada:

Combo básico (enterito unisex, botas y guantes): desde $28.990 por día o $145.000 por siete días.

Combo clásico (campera, pantalón, botas y guantes): $39.990 por día o $199.000 por una semana.

Combo femenino premium (enterito softshell, botas y guantes): $47.990 por día.

Equipo completo de ski o snowboard (indumentaria, casco, antiparras y equipo técnico): desde $89.990 por día.

Snow Pass (ropa, equipo, clases y traslados, sin pase a medios de elevación): alrededor de $249.000 por

jornada.

Cinco errores que todos cometemos la primera vez

Usar jeans debajo del pantalón de nieve.

Vestirse con muchas capas de algodón.

Llevar guantes de lana comunes.

Estrenar botas sin probarlas antes.

Olvidarse del protector solar.

Accesorios que hacen la diferencia

El look para la nieve se completa con algunos accesorios que parecen secundarios, pero no lo son.

Unos buenos guantes impermeables, medias térmicas, cuello polar o buff, gorro y, si vas a esquiar o hacer snowboard, antiparras, ayudan a mantener el calor y hacen que la experiencia sea mucho más cómoda.

Y hay dos imprescindibles que muchas veces se olvidan: el protector solar y el bálsamo labial. Aunque haga frío, la nieve refleja gran parte de los rayos UV y el sol puede quemar tanto como en la playa.