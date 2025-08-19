Se separó Dai Fernández, la actriz que vincularon con Nico Vázquez, tras siete años de relación

Dai Fernández, la mujer que fue señalada como la “tercera en discordia” en la relación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez frente a los primeros rumores, se habría separado de su pareja Gonzalo Gerber tras siete años en relación.

El motivo de la separación tendría que ver con Gimena Accardi y Nico Vázquez.

Así lo informó Paula Varela en Intrusos (América TV): “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”.

Dai Fernández, vinculada a los rumores sobre Nico Vázquez, confirmó su separación

“Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”, reveló.

Según explicó la panelista, el desorden mediático que tuvo la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, que la ponían a ella en el ojo de la tormenta, desencadenó una crisis en la pareja que no pudieron solucionar y que terminó con el fin de la relación.

“También me dicen que todo este tema que pasó con Nico, toda la separación de él y el tema mediático, erosionó un poco una crisis que venía transitando la pareja y decidieron dar un paro”, explicó Varela.

Quién es Daiana Fernández, la actriz que protagoniza Rocky con Nico Vázquez

Daiana Fernández es una de las artistas más versátiles de la escena nacional, una talentosa bailarina, cantante y actriz que supo conquistar al público con su energía y carisma en diversos escenarios. Su carrera comenzó a forjarse en el mundo del teatro musical, donde rápidamente destacó por su impresionante talento y presencia escénica.

A lo largo de los años formó parte de importantes producciones como Fuerza Bruta, el aclamado espectáculo que fusiona acrobacias, música y danza en una experiencia única para el espectador. También dejó su huella en el universo infantil, participando en programas como Disney Junior y en series como Entrelazados y Club 57.