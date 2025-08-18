Los motivos de la ruptura entre Nico Vázquez y Gimena Accardi: «descubrió que le fue infiel»

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sumó un nuevo capítulo tras la revelación de que la actriz habría mantenido una relación paralela durante un tiempo prolongado. La información se conoció en LAM (América TV), donde Ángel de Brito aseguró que este sería el verdadero motivo detrás de la ruptura.

“Lamento informarlo porque yo los quiero mucho a los dos”, expresó el conductor, al confirmar que Vázquez comprobó la infidelidad de su pareja. Según detalló, el actor no solo encontró pruebas, sino que además Accardi se lo habría admitido.

El origen de las sospechas de la infidelidad de Gimena Accardi sobre Nicolás Vázquez

Ángel De Brito explicó que, aunque la pareja ya atravesaba una crisis desde hace más de un año, en determinado momento Vázquez comenzó a notar actitudes que no tenían que ver con el desgaste de la convivencia. Fue entonces cuando descubrió que existía otra persona en la vida de Gimena y finalmente logró comprobarlo con pruebas concretas.

“Él está muy enojado porque vio lo que no quería ver. Y ella se lo terminó admitiendo”, relató el periodista.

De acuerdo con lo contado en LAM, el tema era ya un “secreto a voces” en los elencos de teatro. Incluso se mencionó que otros colegas y allegados sabían de esta situación antes de que trascendiera públicamente.

Las versiones indican que el tercero en discordia sería alguien del ambiente artístico, con quien Accardi compartía vínculos profesionales, y que además estaría casado, lo que suma aún más polémica al escándalo.

El testimonio de Gimena Accardi tras ser involucrada en rumores de infidelidad

Esta historia había subido a su Instagram la actriz luego de que se la involucrara con diferentes personas. En estas horas, Gimena Accardi saldría a hablar el próximo martes 19 de agosto para admitir la infidelidad y reconocer su error.

Los días de Nico Vázquez después de la separación

Fuentes cercanas aseguraron que Vázquez atraviesa un duro momento personal. La separación lo afectó no solo emocionalmente, sino también físicamente: bajó de peso y, según allegados, la tristeza impactó en su día a día.

En tanto, todo indica que Gimena habría atravesado la ruptura con mayor entereza, debido a que ya sostenía una nueva relación.

Nico Vázquez y Gimena Accardi llevaban más de 15 años juntos y eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo argentino. La noticia de la infidelidad sorprendió, sobre todo a quienes seguían de cerca su historia de amor.

Ahora, mientras los rumores siguen creciendo y se espera la palabra de Gime Accardi, queda claro que este es el verdadero motivo de la separación que movió al mundo del espectáculo.

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gimena Accardi se separó de su novio

A más de un mes de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, se supo que la coprotagonista de Rocky, y una de las señaladas como “tercera en discordia” de esa ruptura, Dai Fernández, también rompió su vínculo con su pareja, Gonzalo Gerber.

En Intrusos, Paula Varela contó que este fin de semana le confirmaron el dato de esta ruptura. “Es una separación que va a dar que hablar porque va a traer aparejada otras especulaciones”, dijo la panelista, antes de revelar a los protagonistas.

“Estamos hablando de Dai Fernández, compañera de Nico Vázquez en la obra Rocky y su exnovio Gonzalo Gerber. Hace 7 años que estaban juntos y hace un tiempo que venían con un desgaste”, agregó la panelista.