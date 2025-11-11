Se supo: se filtró el cover que Dua Lipa cantará en Chile

Este martes, Dua Lipa continúa su gira mundial en Chile. Luego de dos estadios River repletos en Buenos Aires, la artista continúa el tramo sudamericano y los fans están deseosos por encontrarse con el imponente show de Radical Optimism Tour.

Cuál es el cover que Dua Lipa cantará en Chile

Desde el comienzo de su gira en Australia, la cantante británica se dispuso a cantar un cover local en cada país que visitó. Homenajeó a Raffaella Carrá en Italia, a Nena en Alemania, también se unió a Jamiroquai en Reino Unido y a Lenny Kravitz en Estados Unidos.

Así, cada público espera con ansias saber qué canción sumará en su repertorio y los fans chilenos lograron filtrar la información luego de escuchar la prueba de sonido fuera del estadio.

Según se pudo escuchar a través de un video viral, la canción elegida para Chile es “Tu falta de querer” de Mon Laferte, una de las más grandes referentes del pop actual en ese país.

[SPOILER DUA LIPA EN CHILE]



LAS CHICAS CEBOLLERAS SOMOS FELICES TENDREMOS UN COVER DE MON LAFERTE 😭🫶🏼 pic.twitter.com/yuBWgIXBrX — 🪼 (@swiftieuch) November 11, 2025

La artista se presentará con dos fechas en Santiago de Chile, por lo que puede que interprete dos canciones diferentes cada noche, tal como eligió hacer en la Argentina.

Los covers que cantó Dua Lipa en Argentina

Dua Lipa brilló en su última noche en el estadio de River Plate. Además de cantar los hits de sus tres álbumes de estudio, la cantante británica sorprendió a los 85.000 fanáticos presentes en el concierto cantando “Tu misterioso alguien”, de Miranda!.

Como es costumbre en sus shows, la artista hace un cover de un cantante o banda del país en el que toca. En la presentación del viernes cantó “De música ligera” de Soda Stereo, y el sábado llegó el turno del hit del dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas.

Durante la tarde de ese día, cuando los fans escucharon que en la prueba de sonido estaba sonando el tema, empezaron a especular con una posible aparición de Miranda! en el espectáculo. Sin embargo, los artistas tocaron en Chile.

Ante la sorpresa de la elección de Dua Lipa, Sergi comentó a Urbana Play que habían sido invitados a participar del show pero sus compromisos no se lo permitieron. Aún así, desconocían que la cantante había elegido su hit para interpretar en vivo y expresaron su alegría a través de redes sociales: “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar”.