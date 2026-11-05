Equinor sigue apostando al offshore en Argentina: avanza con la actividad exploratoria en las áreas AUS 105 y 106

La noruega Equinor, una de las compañías offshore más importantes en el mundo, anunció que avanzará al segundo período de exploración en las licencias offshore AUS 105 y AUS 106, ubicadas en la Cuenca Austral del Mar Argentino.

La petrolera es la operadora de ambas áreas: según indicó, en AUS 105 tiene una participación del 40%, con YPF y Compañía General de Combustibles (CGC) como socios; por otra parte, en AUS 106 su participación es del 53%, en sociedad con YPF.

En ambos casos, la compañía prevé que la perforación exploratoria comience entre 2028 y 2029. Estos plazos estimados dependen de la finalización de los procesos ambientales y regulatorios, así como la obtención de los permisos correspondientes.

«La Argentina sigue siendo una pieza importante del portafolio exploratorio internacional de Equinor y ofrece opciones atractivas de largo plazo para el desarrollo de recursos costa afuera, en línea con nuestra estrategia internacional», afirmó la empresa en un comunicado lanzado a la prensa.

En esa línea, aseguró que junto a sus socios avanzará en la actividad exploratoria «de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y desempeño ambiental».

La estrategia de Equinor en el país

Equinor es una de las principales operadoras offshore a nivel mundial, y está presente en Argentina desde 2017. En el país, además de sus licencias en las áreas Austral y Malvinas Oeste, su portafolio incluye los bloques CAN 100 y CAN 114, en el norte del Mar Argentino.

La firma noruega fue la que más áreas obtuvo en la Ronda 1 de la licitación Costa Afuera, impulsada en 2019 por la Secretaría de Energía de la Nación. Su estrategia en el territorio nacional está centrada al 100% en la actividad en aguas profundas, desde que vendió sus activos en Vaca Muerta —Bandurria Sur y Bajo del Toro— a Vista Energy.

Según recordó la petrolera, el primer período exploratorio de CAN 114 fue extendido por un año en julio de este 2026.

Entre 2023 y 2024, la compañía llevó adelante en Argentina su mayor campaña de adquisición sísmica 3D operada a nivel internacional, y en 2024 perforó el pozo exploratorio Argerich x-1 en el bloque CAN 100. Si bien el pozo resultó seco, aportó información valiosa para evaluar la prospectividad de las licencias del norte.