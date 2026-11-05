Equinor sigue apostando al offshore en Argentina: avanza con la actividad exploratoria en las áreas AUS 105 y 106
La compañía noruega anunció que pasará al segundo período exploratorio en las áreas AUS 105, junto a YPF y CGC, y AUS 106, junto a YPF. Ambas están ubicadas en la Cuenca Austral.
La noruega Equinor, una de las compañías offshore más importantes en el mundo, anunció que avanzará al segundo período de exploración en las licencias offshore AUS 105 y AUS 106, ubicadas en la Cuenca Austral del Mar Argentino.
La petrolera es la operadora de ambas áreas: según indicó, en AUS 105 tiene una participación del 40%, con YPF y Compañía General de Combustibles (CGC) como socios; por otra parte, en AUS 106 su participación es del 53%, en sociedad con YPF.
En ambos casos, la compañía prevé que la perforación exploratoria comience entre 2028 y 2029. Estos plazos estimados dependen de la finalización de los procesos ambientales y regulatorios, así como la obtención de los permisos correspondientes.
«La Argentina sigue siendo una pieza importante del portafolio exploratorio internacional de Equinor y ofrece opciones atractivas de largo plazo para el desarrollo de recursos costa afuera, en línea con nuestra estrategia internacional», afirmó la empresa en un comunicado lanzado a la prensa.
En esa línea, aseguró que junto a sus socios avanzará en la actividad exploratoria «de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y desempeño ambiental».
La estrategia de Equinor en el país
Equinor es una de las principales operadoras offshore a nivel mundial, y está presente en Argentina desde 2017. En el país, además de sus licencias en las áreas Austral y Malvinas Oeste, su portafolio incluye los bloques CAN 100 y CAN 114, en el norte del Mar Argentino.
La firma noruega fue la que más áreas obtuvo en la Ronda 1 de la licitación Costa Afuera, impulsada en 2019 por la Secretaría de Energía de la Nación. Su estrategia en el territorio nacional está centrada al 100% en la actividad en aguas profundas, desde que vendió sus activos en Vaca Muerta —Bandurria Sur y Bajo del Toro— a Vista Energy.
Según recordó la petrolera, el primer período exploratorio de CAN 114 fue extendido por un año en julio de este 2026.
Entre 2023 y 2024, la compañía llevó adelante en Argentina su mayor campaña de adquisición sísmica 3D operada a nivel internacional, y en 2024 perforó el pozo exploratorio Argerich x-1 en el bloque CAN 100. Si bien el pozo resultó seco, aportó información valiosa para evaluar la prospectividad de las licencias del norte.
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