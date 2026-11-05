Yanina Latorre apuntó contra Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Ella quiere que opinemos como ella”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. Después de que la modelo confirmara el final de su matrimonio, apenas 27 días después de la boda, Yanina Latorre volvió a cuestionarla públicamente y protagonizó un nuevo capítulo de la polémica.

Según informó PrimiciasYa, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) respondió al enojo de Prandi por las versiones que difundió sobre la ruptura. Lejos de retractarse, Latorre defendió su trabajo periodístico y aseguró que la modelo pretende que todos compartan su interpretación de lo ocurrido.

Yanina Latorre criticó a Julieta Prandi y le hizo un fuerte reclamo

Durante su programa, Yanina Latorre contó que Julieta Prandi le había manifestado su malestar por la información difundida acerca de su separación de Emanuel Ortega.

La periodista cuestionó especialmente que la modelo hablara de una supuesta ruptura de códigos sin explicar públicamente a qué se refería.

“No tiene razón”, sostuvo Latorre, quien consideró que esas declaraciones habían abierto la puerta a nuevas especulaciones sobre los motivos de la separación.

Además, señaló que su intención no era perjudicar a Prandi y recordó que también había tenido enfrentamientos públicos con integrantes de la familia Ortega.

En ese contexto, la conductora insistió en que estaba dispuesta a escuchar la versión de la modelo, pero defendió la información que recibió de otras fuentes.

“Ella quiere que opinemos como ella y que pensemos como ella”, expresó Latorre, dejando en claro su desacuerdo con la postura de Prandi.

Qué dijo Yanina Latorre sobre los motivos de la separación

Otro de los puntos que generó tensión fue la información que circuló sobre los conflictos que habría atravesado la pareja.

Latorre había mencionado versiones sobre diferencias vinculadas con el trabajo musical de Emanuel Ortega y la presencia de otras mujeres en su estudio de grabación.

Sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas como causa de la ruptura por los protagonistas.

La conductora sostuvo que la separación despertó un fuerte interés mediático porque ocurrió menos de un mes después del casamiento.

También cuestionó que Prandi no explicara con mayor precisión qué acuerdo se había roto dentro de la relación.

“La parte de ella no la sabemos”, afirmó Latorre, al insistir en que todavía existen aspectos de la historia que no fueron aclarados públicamente.

Julieta Prandi rompió el silencio y habló de una falta de respeto

En medio de las críticas, Julieta Prandi volvió a referirse al final de su relación con Emanuel Ortega y explicó por qué decidió separarse después de seis años juntos.

En declaraciones a Sálvese quien pueda, la modelo aseguró que no tomó la decisión de manera impulsiva.

“Nadie que se casa quiere separarse al mes”, expresó, visiblemente afectada por la exposición pública.

Prandi también sostuvo que existió una situación que consideró una falta de respeto y que terminó de provocar la ruptura.

“Se rompió un acuerdo”, explicó, aunque evitó revelar detalles íntimos de lo sucedido.

La conductora remarcó que el final de la pareja no respondió a un único episodio, sino a una acumulación de situaciones que la llevaron a tomar una decisión definitiva.

¿Hay posibilidades de reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega?

Por el momento, Julieta Prandi descartó una reconciliación inmediata con Emanuel Ortega.

La modelo explicó que atraviesa un momento de tristeza y que necesita tiempo para procesar el final de una relación de seis años.

También defendió su decisión de comunicar la separación a través de las redes sociales, al señalar que prefería hacerlo personalmente antes de que comenzaran a circular rumores.

Mientras tanto, Emanuel Ortega mantiene un perfil más reservado y no respondió públicamente a todas las versiones que surgieron alrededor de la ruptura.

El nuevo cruce con Yanina Latorre volvió a instalar la separación en el centro de la escena mediática, aunque Prandi dejó en claro que su prioridad es atravesar este momento lejos de las especulaciones.