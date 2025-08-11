Se terminaron las “batallas” en La Voz Argentina: cómo sigue el reality de Telefe

La Voz Argentina dio por finalizada este domingo la vibrante etapa de “las batallas”, para dar inicio de los “Knockouts”, la siguiente fase. En la etapa que acaba de cerrar, los jurados fueron achicando sus equipos rumbo a esta nueva parte. Acá te contamos cómo sigue el reality de Telefe.

La Voz Argentina: se terminaron las “batallas” y así continúa el programa

Ahora, en esta fase de La Voz Argentina, los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quién debe irse. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Para potenciar la preparación de los concursantes, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia. En ese contexto:

Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino

será acompañada por el Chaqueño Palavecino Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso

será acompañada por Zoe Gotusso Luck Ra será acompañado por Cazzu

será acompañado por Cazzu Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur

La Voz Argentina: La Sole reveló qué radio escucha en sus viajes

Soledad Pastorutti sorprendió al revelar qué radio escucha para informarse durante sus habituales viajes por el país. En una entrevista, «La Sole» confesó ser una fiel oyente de Radio Rivadavia y, en particular, del periodista Ignacio «Nacho» Ortelli.

Durante un diálogo con Carola Urdangarin, de Rivadavia Agro, la artista afirmó: «Claro que sí, soy oyente de Rivadavia». Cuando le preguntaron si escuchaba a Ortelli, no dudó: «A Nacho, mandale un beso a Nacho».

Con información de NA