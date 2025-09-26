Guía rápida: personalizá tu Google Discover y seguí a Diario RÍO NEGRO al instante
Google lanzó una importante actualización para su plataforma Discover, de fácil acceso en tu celular. Acá te contamos cómo podés seguir a Diario RÍO NEGRO en nuestra versión digital y tener información al instante, actualizada y de primera mano.
Google lanzó una importante actualización para su popular plataforma Discover en celulares, permitiendo a los usuarios tener control total sobre las noticias que ven: con la nueva opción de personalizar el feed, nunca fue tan fácil asegurar que tu contenido favorito aparezca primero.
Te mostramos el sencillo paso a paso para que Diario RÍO NEGRO quede siempre fijo en tus inicios de Google Discover en tu celular y no te pierdas la información clave de Río Negro y Neuquén.
¿Cómo hacer para que Diario RÍO NEGRO aparezca en tu Google Discover?: Seguí este paso a paso
Para informarse, cada persona tiene sus propias preferencias sobre dónde y cómo hacerlo. Por eso, si te interesa el contenido que brinda Diario RÍO NEGRO, compartimos con vos cómo fijar nuestras noticias en tu celular para que te aparezcan arriba del todo en Google Discover, con más continuidad y puedas llegar así a la mejor información.
Paso a paso: cómo elegir a Diario RÍO NEGRO como una de tus fuentes preferidas en tu celular.
Paso 1:
- Google Discover te muestra la información de los medios más consumidos desde tu celular, y sobre tus temas preferidos. En esa plataforma, scrolleá hasta que encuentres una publicación de Diario RÍO NEGRO que te interese.
Paso 2:
- En la misma plataforma de Google Discover en tu celular, poné «Seguir», en la opción que te brinda arriba a la derecha, e inmediatamente te indicará que ya estás «Siguiendo» al medio, en este caso Diario RÍO NEGRO.
¡Listo!
¿Para qué sirve «Seguir» a Diario RÍO NEGRO en Google Discover?
Haciendo click en «Seguir» a las publicaciones del medio desde tu celular, te asegurás que el contenido de Diario RÍO NEGRO aparezca con más continuidad en el inicio de Google Discover en tu teléfono móvil y puedas tener la mejor información.
Además, podés poner «me gusta» desde Discover y valorar nuestros contenidos, que significa un gran aporte para nosotros y así seguir brindándote todo lo que necesitás desde Diario RÍO NEGRO.
Comentarios