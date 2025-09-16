Continúa el boom por las imágenes hechas con inteligencia artificial. Desde las fotos al estilo Ghibli a las figuras coleccionables -con caja y en formato 3D-, en las últimas horas se instaló la nueva tendencia que permite recrear imágenes junto a figuras famosas de todo el mundo. Te contamos cómo hacerlas.

Cómo crear fotos con famosos usando la inteligencia artificial de Gemini

Un nuevo trend se instaló en las redes sociales, con características similares a los ya conocidos: la avalancha de ilustraciones inspiradas en el estilo Ghibli impulsada por ChatGPT o las fotografías convertidas en muñecos con caja, como si fueran figuras coleccionables de Gemini (Google).

En este caso la inteligencia artificial de Google vuelve a ser protagonista y permite generar imágenes posando junto a famosos de todos los ámbitos y el mundo. Con este prompt la posibilidad de aparecer en una fotografía junto a Lionel Messi, Michael Jackson o Taylor Swift ya no depende de encuentros fortuitos ni de eventos exclusivos. El proceso es sencillo y solo se deben tener en cuenta detalles mínimos.

Paso a paso: cómo hacer la imagen que te convierte en figura coleccionable:

Escoger las imágenes base: el punto de partida es seleccionar dos fotografías individuales de las dos personas de la foto, en buena calidad. Es importante que no tengan muchos elementos y que en lo posible se vean en detalle, para que Gemini recree la imagen de la forma más realista posible.

recree la imagen de la forma más realista posible. Ingresar el prompt adecuado: Gemini responde mejor cuanto más específicos sean los detalles proporcionados. Existen diferentes variantes, pero el más viral y efectivo gira en torno a la siguiente instrucción:

“Foto estilo Polaroid con flash, en la que estas dos personas están posando juntas luego de terminar un partido de fútbol, ambas están sonriendo y mirando a la cámara. Imagen ligeramente desenfocada para parecer una foto real. Con luz flash”.

Esta estructura puede adaptarse para incluir a cualquier celebridad, especificando detalles como la pose, el fondo, la iluminación y el estilo visual deseado. Además, la plataforma permite descargar la imagen generada en alta resolución, lo que facilita su posterior publicación en redes sociales.