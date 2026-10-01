«Lo doloroso es que te defrauden»: cómo era la relación del Negro González Oro con su hermano mayor

Tras su partida física, a los 74 años, en Punta del Este, Uruguay, la faceta más reservada, doliente y compleja de Oscar «el Negro» González Oro continúa rescatando el testimonio directo sobre la fractura irreconciliable con su hermano mayor, Armando, a quien le había confiado ciegamente la totalidad de su administración económica en los años de mayor facturación publicitaria.

Mientras en el dial batía récords con El Oro y el Moro y popularizaba latiguillos emblemáticos como «¡Dale gas!», puertas adentro del hogar del «Negro» Oro se gestaba una crisis de proporciones devastadoras, desencadenada por maniobras financieras inconsultas que lo condujeron a la bancarrota absoluta, al embargo judicial de sus pertenencias y a un distanciamiento sanguíneo definitivo que el comunicador sostuvo con firmeza hasta el desenlace de su vida.

Confianza ciega, quiebra y embargo: la ruptura del Negro González Oro con su hermano, Armando

El testimonio en primera persona, brindado originalmente en una extensa entrevista con la revista Pronto, expuso la magnitud del descalabro patrimonial que debió asimilar Oscar «el Negro» González Oro, quien delegó la totalidad de sus compromisos contables en la figura de su hermano mayor.

«Cuando digo todo es todo: me pagaba desde la luz y el gas hasta lo que te imagines, pero perdí todo, fui a la quiebra y hasta me embargaron el auto en la puerta de la radio; vino un oficial de justicia y se llevó mi Audi A3, Lolo, mi asistente, lloraba, pero yo le dije al oficial que se lo llevaran sin problemas, que ya me compraría otro» reveló el conductor en el pasado.

La crudeza del relato evidenció que el perjuicio material, manifestado en la pérdida de su departamento en el barrio de Recoleta y la necesidad de alquilar un inmueble más modesto sobre avenida del Libertador, palidecía frente a la herida moral del engaño afectivo.

«Me quedé sin nada, confiaba todo en Armando, él hizo negocios con mi plata a mis espaldas que le salieron mal y perdí todo; la plata es plata y no me preocupa haber perdido tantos millones de dólares, lo doloroso es que te defrauden tus afectos, tu propia sangre«, agregó a su historia.

El dolor por sus hijos y los mensajes de Beto Casella sobre «el Negro» González Oro

Para el histórico conductor radial, la consecuencia más amarga del conflicto con su hermano Armando radicó en el padecimiento de su entorno doméstico, reconociendo que el impacto emocional sobre sus hijos representó una carga imborrable: «El daño moral fue enorme, fue lo peor que me pasó en la vida, quizás no tanto por mí, sino por ver sufrir a mis dos hijos, porque Agustín y Pablo la pasaron muy mal«.

A partir de esa vivencia traumática, el presentador decidió no volver a ver a su familiar, cerrando un ciclo de hermandad biológica y priorizando lazos de amistad construidos en el ámbito profesional.

Esa vulnerabilidad íntima contrastó con las revelaciones compartidas recientemente por Beto Casella en la pantalla de Intrusos, donde el conductor recordó los últimos intercambios de WhatsApp que mantuvo con el locutor antes de su deceso.

«Le escribí solamente para saber cómo andaba, y me contaba que tenía problemas para moverse y el resto bien; para un tipo tan activo como él, de carácter y que siempre regaló salud, es difícil asimilar el proceso emocional cuando el cuerpo ya no te responde«, lo despidió Casella.