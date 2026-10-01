Caminata del granjero: el ejercicio que fortalece brazos, piernas y abdomen al mismo tiempo

Se la conoce como “caminata del granjero” y combina el movimiento de caminar con el transporte de peso. El ejercicio activa numerosos grupos musculares, trabaja el abdomen y exige fuerza de agarre. Cómo realizarlo y cuáles son los errores que conviene evitar.

Caminar es una de las actividades físicas más sencillas de incorporar a la rutina. Sin embargo, existe una variante que aumenta considerablemente la exigencia y convierte la caminata en un ejercicio de fuerza para prácticamente todo el cuerpo.

Se trata de la caminata del granjero o farmer’s walk, un movimiento que consiste en caminar mientras se sostiene una carga en cada mano. Su nombre proviene justamente de una acción cotidiana en el ámbito rural: trasladar baldes, herramientas u otros elementos pesados de un lugar a otro.

Adaptado al entrenamiento, puede realizarse con mancuernas o pesas rusas y requiere mantener una postura estable mientras se avanza.

Según explicó la médica deportóloga Julieta Coronado a La Nación, este ejercicio se caracteriza por involucrar la estabilización de la zona central del cuerpo, la cintura escapular, el transporte de la carga y la fuerza de agarre.

Qué músculos trabaja la caminata del granjero

Aunque a simple vista parezca que el esfuerzo está concentrado en los brazos, la exigencia se distribuye por buena parte del cuerpo.

En el tren superior participan músculos de los hombros, brazos, antebrazos, manos y trapecios, fundamentales para sostener las cargas.

Al mismo tiempo, el core o zona media debe permanecer activo para estabilizar el tronco y evitar que el cuerpo se incline por el peso.

Las piernas tampoco descansan: durante el desplazamiento trabajan glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas, pies y tobillos. Además, el ejercicio exige coordinación, equilibrio y control postural.

Cómo hacer la caminata del granjero

Para comenzar hay que seleccionar dos pesos iguales. La carga debe representar un desafío, pero permitir caminar sin perder la postura ni el control.

Con un peso en cada mano, hay que colocarse de pie con la espalda erguida, el pecho abierto, los hombros controlados y la mirada hacia adelante.

Los brazos permanecen a los costados y las palmas miran hacia el cuerpo. Desde esa posición se comienza a caminar manteniendo un ritmo controlado y evitando balancearse.

Para una persona que recién empieza, entre 30 segundos y un minuto puede servir como referencia inicial, siempre adaptando el ejercicio a la condición física individual. Luego puede aumentarse progresivamente el tiempo, la distancia o la carga.

Por qué también trabaja el abdomen

Una de las particularidades del farmer’s walk es que no hace falta realizar abdominales tradicionales para exigir la zona media.

Al llevar peso en ambas manos, el cuerpo necesita estabilizar continuamente el tronco. Los músculos del core trabajan para mantener la columna alineada y evitar inclinaciones hacia adelante, atrás o los costados.

Por ese motivo, es considerado un ejercicio funcional que combina desplazamiento, fuerza y estabilidad.

Además, el movimiento reproduce acciones frecuentes de la vida diaria, como llevar bolsas de compras u otros objetos pesados mientras se camina.

Los errores que conviene evitar

La técnica es especialmente importante porque agregar peso a una caminata también aumenta la exigencia sobre articulaciones y columna.

Entre los errores frecuentes aparecen inclinar el torso, encoger excesivamente los hombros, balancear el cuerpo, doblar las muñecas o caminar demasiado rápido. Una ejecución incorrecta puede favorecer sobrecargas, especialmente en las zonas lumbar y cervical.

Por eso, la prioridad no debería ser utilizar el mayor peso posible, sino mantener una postura correcta durante todo el recorrido.

Quienes recién comienzan a entrenar, tienen lesiones, dolores articulares o antecedentes cardiovasculares deberían consultar previamente con un profesional de la salud y aprender la técnica con supervisión antes de incorporar cargas importantes.