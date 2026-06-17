El método Shakira: la dieta que cumple y los permitidos que tiene para estar así a sus 49 años 

La dieta de Shakira a los 49 años.

La cantante colombiana Shakira continúa sorprendiendo con la energía que despliega en cada presentación. A sus 49 años, la artista combina una alimentación equilibrada con una exigente rutina de entrenamiento para mantenerse en forma y afrontar giras, ensayos y espectáculos de varias horas.

Según explicó su entrenadora personal, Anna Kaiser, uno de los pilares de su alimentación es la incorporación de proteínas en todas las comidas del día, acompañadas por verduras frescas y porciones moderadas de frutas de bajo índice glucémico.

Dieta de Shakira: proteínas y verduras en cada comida

La estrategia nutricional busca mantener niveles de energía estables y favorecer la recuperación muscular, algo fundamental para una artista que realiza intensas coreografías sobre el escenario.

De acuerdo con Kaiser, los desayunos, almuerzos y cenas de Shakira suelen incluir:

Proteínas de alta calidad

Verduras frescas o cocidas

Pequeñas porciones de frutas con bajo contenido de azúcar

Alimentos naturales y poco procesados

Esta combinación ayuda a aportar saciedad, preservar la masa muscular y mantener un rendimiento físico constante durante toda la jornada.

El método Shakira: el reemplazo de las meriendas

Uno de los hábitos más llamativos de la cantante es que suele sustituir las clásicas meriendas por sopas nutritivas.

Según su entrenadora, estas preparaciones permiten controlar el apetito y aportar nutrientes sin sumar una gran cantidad de calorías. Entre los ingredientes más utilizados aparecen vegetales como calabaza, apio y albahaca, que se transforman en cremas livianas y reconfortantes.

La idea es evitar los picos de hambre de la tarde y llegar a la cena con energía suficiente sin recurrir a productos ultraprocesados.

El pescado, un alimento fundamental

Otro de los alimentos que aparece frecuentemente en la dieta de Shakira es el pescado.

Este producto aporta proteínas completas y ácidos grasos saludables, nutrientes que contribuyen al mantenimiento muscular y al buen funcionamiento del organismo. Por eso suele estar presente tanto en almuerzos como en cenas, acompañado de vegetales frescos.

También hay espacio para los gustos personales

Aunque mantiene una alimentación muy cuidada, la artista no elimina completamente los pequeños gustos.

Entre los snacks que consume ocasionalmente figuran:

Tortitas de arroz con cacao

Barras proteicas

Frutas deshidratadas

Té

El objetivo es encontrar un equilibrio sostenible a largo plazo, evitando restricciones extremas que resulten difíciles de mantener.

El verdadero secreto detrás de su estado físico

Más allá de una dieta específica, los especialistas coinciden en que la clave está en la constancia. La combinación de alimentación equilibrada, entrenamiento regular y una adecuada recuperación le permite a Shakira sostener el nivel de energía que muestra sobre los escenarios.

Su caso refleja cómo los hábitos saludables mantenidos en el tiempo pueden convertirse en una herramienta fundamental para el bienestar y el rendimiento físico, independientemente de la edad.