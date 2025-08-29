¿Reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa? Las evidencias que tienen a sus fans emocionados

Los rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre Shakira y Antonio de la Rúa están agitando las redes sociales. A más de veinte años de su ruptura, los fans de la cantante afirman tener pruebas que sugieren que la pareja podría estar junta de nuevo. Repasamos cuáles son.

¿Shakira y Antonio de la Rúa enamorados otra vez? Por qué los fanáticos aseguran que sí

Los fanáticos de Shakira aseguran que está en pareja, nuevamente, con Antonio de la Rúa, el hijo del expresidente de Argentina con el que ya tuvo un romance hace más de 20 años.

La interpretación de los seguidores de la colombiana se basa en los siguientes hechos:

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos en el pasillo de un palco del estadio Petco Park, sede deportiva de los Padres de San Diego.

En las imágenes de ese momento, también se registran los hijos de Shakira y de Antonio de la Rúa, lo que llamó la atención de los seguidores de la colombiana.

En tanto, Shakira incluyó «Días de Enero» en su tracklist de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» en su presentación de México, canción escrita exclusivamente para Antonio de la Rúa.

Por ahora, Shakira y Antonio de la Rúa no se pronunciaron públicamente respecto a sus acercamientos, pero dejaron en claro que no pretenden ocultarse de las cámaras. Ambos fueron pareja por diez años, entre el 2000 y 2010.