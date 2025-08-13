TOTO anunció que vuelve a la Argentina este año. La legendaria banda responsable de hits que marcaron historia en la música, se presentará en diciembre de este año en el Campo Argentino de Polo con un invitado especial. Te contamos cómo conseguir las entradas y todos los detalles del show.

TOTO vuelve a la Argentina: fecha, lugar, entradas y todos los detalles

TOTO vuelve a la Argentina con un show muy especial el próximo 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, con el cantautor estadounidense Christopher Cross como invitado especial. Los creadores de clásicos como “África”, “Rosanna” y “Hold The Line”, entre muchos éxitos más, regresan al país después de su increíble presentación en noviembre del año pasado.

El anuncio oficial se lanzó hoy a través de las redes sociales de la banda y de la productora encargada del espectáculo, Fenix Entertainment, acompañada de un mensaje corto que generó más expectativas entre los fans: «Llega la banda y las canciones que marcaron generaciones. TOTO en Argentina. Una noche para cantar, emocionarse y vivir la historia del rock.»

El invitado especial para esta ocasión será el cantante Christopher Cross con quien los integrantes de la banda comparten amistad y proyectos musicales desde hace más de cuatro décadas. A Cross lo acompañan Francis Arnaud (batería), Kevin Reveyrand (bajo), Jerry Leonide (piano), Andy Suzuki (vientos y teclados), y las vocalistas Lisbet Guldbeck, Chrissi Poland y Nicky Richards.

El show que preparan para diciembre promete los clásicos infaltables “África”, “I’ll Be Over You”, “Rosanna” y “Hold The Line”, entre tantos otros con los que emocionaron y marcaron generaciones. Por su parte, Christopher Cross abrirá repasará todos los éxitos por los que es mundialmente conocido, incluidos «Sailing» y “Ride Like The Wind”.

TOTO vuelve a la Argentina: Dónde y cómo comprar las entradas

La legendaria banda se presentará el 13 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, con producción de Fenix Entertainment. La preventa exclusiva Santander Visa comenzará este jueves 14 de agosto de 2025, a las 10 hs por 48 hs o hasta agotar stock. La venta general, una vez finalizada la preventa, será través de www.entradauno.com.

