Airbag llega a Neuquén para presentar su gira «El club de la pelea» en el Estadio Ruca Che. La banda se presentará en septiembre y causa furor entre sus fans neuquinos que ya están acampando afuera del estadio. Te contamos los detalles del show y cómo conseguir las entradas.

Airbag llega a Neuquén en septiembre con su gira «El Club de la Pelea»

Después de dos recitales agotados en el Estadio River Plate, Airbag llega a Neuquén con su gira internacional «El Club de la Pelea». La banda de los hermanos Sardelli ya cosecha un nuevo éxito cargado de reproducciones en todas las plataformas digitales.

El disco, cuyo nombre titula la gira, se lanzó en mayo de este año y ese mismo mes comenzó su gira con dos shows agotados en Buenos Aires. La banda hizo presentaciones en España y volvió a la Argentina para terminar su tour en el interior del país.

La noticia fue anunciada por Mood Live «La banda más convocante del momento llega a Neuquén, al Estadio Ruca che. Después de hacer historia con dos estadios River agotados y más de 150.000 personas, AIRBAG continúa su esperada gira internacional El Club de la Pelea, y el Estadio Ruca Che en Neuquén, será una de sus paradas clave el día 4 de septiembre a las 21hs. Con una puesta escénica arrolladora, hits infaltables y la potencia de su nuevo disco —que ya superó los 200 millones de streams—, los hermanos Sardelli traen un show demoledor que ya es parte de la historia del rock argentino.»

Airbag llega a Neuquén en septiembre: Dónde y cómo se compran las entradas

La banda se presentará este 4 de septiembre 2025 a las 21h. Las entradas para este show imperdible se consiguen a través de la página protickets.com.ar y tienen un valor de $60.000 + el cargo por servicio ($10.800). También, se pueden conseguir en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40, Neuquén capital.