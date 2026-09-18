Sharon Stone sorprendió con un filoso comentario sobre Sydney Sweeney y reavivó la polémica: “No funcionó”

Sharon Stone habló de su participación en “Euphoria” y lanzó una irónica frase sobre Sydney Sweeney que rápidamente generó repercusión. La actriz hizo referencia a la marca de lencería de su compañera en medio de las recientes críticas que recibió por una provocadora publicidad.

Sharon Stone volvió a demostrar que no esquiva las declaraciones picantes. La protagonista de Bajos instintos habló sobre su trabajo junto a Sydney Sweeney en Euphoria y lanzó una irónica comparación entre el personaje de la joven actriz y una de sus decisiones empresariales fuera de la ficción.

Stone, de 68 años, se refirió al tema durante una entrevista con Variety, publicada este jueves en el marco de una edición dedicada a mujeres destacadas de la industria del entretenimiento.

Al recordar su participación en la tercera temporada de Euphoria, la actriz habló sobre Cassie Howard, el personaje interpretado por Sweeney, y aprovechó la trama de la serie para hacer una referencia a SYRN, la marca de lencería que Sydney lanzó este año.

Qué dijo Sharon Stone sobre Sydney Sweeney

En Euphoria, Stone interpreta a una poderosa productora que intenta convencer al personaje de Sweeney de abandonar el contenido para adultos y sumarse a un proyecto de ficción.

Al recordar aquella historia, Sharon explicó que su personaje intentó conseguir que Cassie dejara de trabajar como “cam girl”. Entonces llegó la inesperada comparación con la vida real.

“Como se puede ver por la nueva línea de lencería de Sydney, no funcionó”, ironizó Stone durante la entrevista.

El comentario rápidamente comenzó a circular en medios internacionales por producirse justo cuando Sweeney vuelve a estar en el centro de una discusión sobre la utilización de su imagen y su cuerpo en campañas publicitarias.

La nueva polémica que rodea a Sydney Sweeney

La frase de Sharon Stone apareció pocos días después de que Sydney protagonizara una provocadora campaña para Novig, una plataforma vinculada a las apuestas deportivas.

En el comercial, Sweeney aparece desnuda y utiliza diferentes elementos deportivos para cubrir estratégicamente su cuerpo. La publicidad se viralizó rápidamente, pero también recibió cuestionamientos de varias deportistas profesionales.

Entre quienes criticaron públicamente la campaña estuvieron la exnadadora australiana y múltiple campeona olímpica Ariarne Titmus, la atleta británica Lucy Davis y la jugadora de waterpolo Tilly Kearns. Los cuestionamientos apuntaron principalmente a la sexualización de las mujeres dentro del ámbito deportivo.

Sweeney, por su parte, explicó en un comunicado difundido por la empresa que la propuesta buscaba desarrollar una idea divertida, con confianza, humor y un tono lúdico. Después de las críticas, compartió en sus redes imágenes de antiguas ediciones especiales de ESPN en las que deportistas también habían posado desnudos, un gesto interpretado como una respuesta indirecta a la controversia.

Sydney Sweeney y su apuesta por una marca propia de lencería

El comentario de Stone también puso nuevamente el foco sobre SYRN, la marca de lencería que Sweeney presentó a comienzos de 2026.

El emprendimiento forma parte de la expansión empresarial de la protagonista de Euphoria, quien además de su carrera como actriz comenzó a involucrarse cada vez más en proyectos comerciales y publicitarios.

Precisamente, Stone utilizó esa faceta de su compañera para hacer el paralelismo entre Cassie y Sydney, aunque su comentario estuvo formulado en tono de humor durante la entrevista.

Hasta el momento, Sweeney no respondió públicamente a la frase de Sharon Stone. Entertainment Weekly indicó que consultó a los representantes de la actriz por las declaraciones, sin informar una respuesta al momento de su publicación.

Sharon Stone también habló de su propia experiencia como símbolo sexual

La ironía tiene además un condimento particular por la propia historia de Sharon Stone. Su interpretación de Catherine Tramell en “Bajos instintos” la convirtió en uno de los grandes símbolos sexuales de Hollywood durante la década del 90.

Sin embargo, Stone contó en la misma entrevista que esa exposición también tuvo situaciones que consideró degradantes. Recordó que en una oportunidad descubrió que prendas íntimas utilizadas durante un trabajo estaban siendo ofrecidas para la venta.

A partir de aquella experiencia, decidió incorporar en sus contratos una cláusula relacionada con el destino de su vestuario. Según contó, Carrie Fisher fue quien le enseñó cómo protegerse contractualmente en este tipo de situaciones.

Ahora, décadas después de haber atravesado ella misma los debates sobre sexualidad, exposición y Hollywood, Stone volvió a instalar la conversación con una sola frase sobre una de las actrices más comentadas de su generación.