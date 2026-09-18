Quién es Rubén Javier Ruffi, el diplomático que Pablo Quirno designó como director nacional del Mercosur

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, nombró al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Rubén Javier Ruffi, como Director Nacional del Mercosur.

La designación se fijo con la publicación de la Resolución 146/2026 en el Boletín Oficial. En el mismo se aclara que Ruffi asumirá el caro de «manera transitoria».

Rubén Javier Ruffi, el nuevo Director Nacional del Mercosur

El cargo que asume Rubén Javier Ruffi es dependiente de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En la misma resolución se destaca que para que Ruffi ocupe este rol, se aceptó también la «renuncia del señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Rubén Javier Ruffi en el cargo de Director de Asuntos Institucionales del Mercosur de la Dirección Nacional del Mercosur».

Rubén Javier Ruffi es un diplomático de carrera perteneciente al Servicio Exterior de la Nación. Cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública y en la representación diplomática de Argentina.

Rubén Javier Ruffi

De acuerdo a la información brindada, fue embajador argentino en El Salvador entre 2019 y 2023. Anteriormente, se desempeñó como representante argentino ante el Mercosur y la ALADI en la sede de Montevideo.

Tal como se aclaró en el Boletín Oficial, antes de asumir como Director Nacional, ocupó el cargo de Director de Asuntos Institucionales del Mercosur dentro de la misma Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.