VMOS emitió su primer bono local por US$ 233 millones, la segunda emisión corporativa en dólares más grande del país

En su primera emisión en el mercado VMOS anunció hoy el resultado de su primera emisión en el mercado de bonos a 48 meses por un monto de US$ 233,6 millones. La tasa de interés fue del 6,25% anual. Se trata de la segunda emisión más grande de deuda local corporativa en dólares en su debut en el mercado local.

El resultado de la licitación constituye una nueva señal del interés de los inversores por el desarrollo de Vaca Muerta ya que se recibieron ofertas por más del doble del monto que inicialmente se preveía de US$ 100 millones.

VMOS es un proyecto de infraestructura, impulsado por las principales empresas productoras de shale del país, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica de Río Negro y fortalecer la capacidad exportadora de la Argentina.

La obra ya alcanzó un avance del 80%, consolidándose como uno de los principales proyectos de infraestructura energética del país. Esta transacción complementa el financiamiento internacional cerrado en 2025 por U$S 2.000 millones, que representó el Project finance más grande realizado en Argentina.

VMOS es un proyecto de transporte de petróleo de gran escala, que integra upstream y midstream, diseñado para desarrollar los recursos de Vaca Muerta y abastecer a los mercados internacionales.

Los meses finales

Actualmente, el proyecto se encuentra en la recta final de su construcción y avanza con Allen como centro operativo del sistema que llevará el crudo hasta Punta Colorada. La obra comenzará con una capacidad de 180.000 barriles diarios y prevé alcanzar los 550.000 hacia mediados de 2027.

La estación de Bombeo Allen, funcionará como un punto clave del sistema. Desde su sala de control se operará durante las 24 horas el bombeo del crudo hasta Punta Colorada. Una vez en régimen, el petróleo demorará cerca de 48 horas en completar el recorrido.

Desde provincia sostienen que la obra avanza según lo previsto y tiene entre sus próximos hitos la conexión con la infraestructura de YPF, programada para el 15 de diciembre. La operación comenzará con una capacidad de 180.000 barriles diarios y crecerá progresivamente hasta alcanzar los 550.000 barriles por día hacia julio-agosto.

El VMOS moviliza actualmente a alrededor de 1.500 trabajadores en distintos frentes. Con Allen como centro operativo y Punta Colorada como salida al Atlántico, Río Negro consolida su lugar en la nueva etapa energética y exportadora del país.

Para Río Negro, el avance en Allen tiene un significado particular allí comienza el tramo provincial de una infraestructura que atravesará el territorio hasta llegar al Atlántico y que permitirá convertir a la provincia en protagonista directa de la exportación de petróleo argentino.