Shot de clorofila: qué es el wheatgrass y cómo prepararlo en casa

El wheatgrass, conocido popularmente como pasto de trigo o jugo de clorofila, es una de las tendencias más fuertes dentro de la alimentación saludable. Se trata de los brotes tiernos del trigo común (Triticum aestivum), que se cosechan cuando alcanzan unos 10 a 15 centímetros de altura y se procesan para obtener un jugo concentrado en nutrientes.

Aunque su consumo se popularizó en Estados Unidos gracias al movimiento de alimentación viva, hoy es furor en Argentina entre quienes buscan sumar energía, nutrientes y alimentos más naturales a su rutina diaria. Se utiliza en jugos detox, licuados, shots matinales y preparaciones saludables.

Beneficios del wheatgrass: por qué sumarlo a tu alimentación

Los brotes de trigo se destacan por su gran concentración de clorofila, vitaminas y minerales. Consumido con moderación y como parte de una dieta equilibrada, aporta varios beneficios reconocidos dentro del ámbito nutricional:

Aporta micronutrientes esenciales

Es rico en:

Vitamina A

Complejo B

Vitamina C

Vitamina E

Hierro

Potasio

Magnesio

Favorece procesos depurativos naturales

Quienes lo utilizan señalan que ayuda a:

Estimular la digestión

Promover la eliminación de sustancias de desecho

Mejorar la oxigenación celular

Aporta energía y vitalidad

Muchas personas lo consumen en ayunas en forma de “shot de wheatgrass” para sumar energía y mejorar el estado general.

Acción antioxidante

Su alto contenido de clorofila y compuestos antioxidantes lo convierte en un aliado frente al estrés oxidativo.

Cómo hacer wheatgrass en casa: receta del chef Pablo Martín

Según explica Pablo Martín, chef especializado en alimentación consciente, cultivar pasto de trigo en casa es sencillo, económico y permite obtener un jugo fresco y de gran calidad. Requiere unos pocos materiales y entre 8 y 10 días de crecimiento.

Ingredientes y materiales

50 g de semillas de trigo orgánico

1 maceta rectangular de 40 cm x 10 cm

Tierra fértil o compost

Agua filtrada

Un frasco de vidrio

Paso a paso para cultivar wheatgrass

1. Activación de las semillas

Lavar el trigo y colocarlo en un frasco con agua.

Tapar y dejar reposar entre 24 y 36 horas para activar la germinación.

2. Siembra

Escurrir el agua.

Distribuir las semillas de manera uniforme sobre la maceta con tierra húmeda.

Cubrir con un paño, papel o ubicar la maceta en una habitación oscura.

Regar suavemente.

3. Primeros brotes

, comenzarán a asomar los brotes. Retirar el paño o mover la maceta a un lugar con luz indirecta.

4. Cuidado diario

Regar todas las mañanas, evitando el exceso de agua.

5. Cosecha

, el pasto estará listo para el primer corte. Luego de 5 días más, podrá realizarse una segunda cosecha.

Cómo preparar el jugo de wheatgrass (shot de clorofila)

Lo que se consume no es el pasto en sí, sino su jugo:

Cortar el pasto a unos 2 cm de la base. Licuar con un chorrito de agua o con jugo de limón o naranja. Procesar solo unos segundos. Filtrar muy bien. Consumir de inmediato.

Los restos de fibra no se utilizan ni se conservan.

Consejos de consumo