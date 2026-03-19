Shows de AC/DC en Argentina: qué pasará tras la internación de su guitarrista Stevie Young 

La preocupación por la salud de Stevie Young encendió las alarmas entre los fans argentinos por los shows que la banda tiene que dar en River el 23, 27 y 31 de marzo. Sin embargo, desde la organización del evento dijeron que los shows en la Argentina siguen en pie.

Según el comunicado oficial, el músico fue internado en Buenos Aires tras no sentirse bien al llegar al país. Por precaución, fue trasladado a un hospital local, donde le realizan una serie completa de estudios médicos.

A pesar del susto, desde la producción del espectáculo aseguraron que la evolución del músico es favorable: «Stevie se encuentra en buen estado y de buen ánimo». Incluso, deslizaron que el guitarrista está entusiasmado por subirse al escenario el lunes.

Qué le pasó a Stevie Young

El músico británico Stevie Young, guitarrista de la banda AC/DC, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires a poco de llegar a la Argentina.

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”, dijo un portavoz del grupo a la agencia Reuters.

“Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”, agregó el vocero a la agencia de noticias.

Stevie Young, de 69 años, integra la banda desde 2014, cuando entró en reemplazo de su tío, Malcolm Young, quien se retiró por demencia y murió en 2017.