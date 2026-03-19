Así es Indio Cuá: el exclusivo country al que vinculan con una propiedad de Adorni

En medio de la polémica por una propiedad que no habría sido declarada en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, el nombre de Manuel Adorni quedó asociado a un lugar muy particular: el Country Indio Cuá Golf Club, un barrio privado ubicado en la zona noroeste del Gran Buenos Aires que se destaca por su perfil exclusivo y su fuerte impronta social y deportiva.

Un entorno natural con impronta deportiva

El Indio Cuá Golf Club se encuentra en un sereno entorno campestre de 61 hectáreas, rodeado de una frondosa arboleda. Allí, el 65% de la superficie está compuesto por espacios verdes, lo que refuerza su identidad ligada a la naturaleza y al aire libre.

Desde sus comienzos, en 1971, el club se consolidó como una comunidad familiar bajo pilares socio-deportivos, con una infraestructura pensada para la vida activa. Entre sus principales atractivos se destaca su campo de golf de 18 hoyos, junto a canchas de tenis, fútbol y hockey, además de un sector hípico que completa la propuesta.

Comunidad, servicios y vida social

Más allá del deporte, el barrio privado pone el foco en la vida social y comunitaria, con espacios diseñados para fomentar la integración entre sus residentes.

Cuenta con un Club House que incluye restaurant con terraza al aire libre, bar y una galería con música funcional, además de una proveeduría-minimarket para el día a día. También dispone de salones de usos múltiples (SUM), piscinas con solarium, plaza de juegos y múltiples áreas recreativas.

El complejo ofrece además servicios esenciales como seguridad, emergencias médicas, grupo electrógeno en áreas comunes y fibra óptica, garantizando comodidad y conectividad para sus habitantes.

Una comunidad con identidad propia

El Indio Cuá Golf Club también está asociado a la APDCC (Asociación de Profesionales Docentes de Clubes de Campo), que impulsa actividades sociales, deportivas y recreativas para niños, adolescentes y jóvenes de la zona, con una marcada perspectiva educativa.

Definido por sus propios integrantes como una gran familia, el barrio combina la tranquilidad de la naturaleza con una intensa actividad social y deportiva, consolidándose como un espacio pensado para la vida en comunidad.

En este contexto, el country quedó en el centro de la escena pública tras ser vinculado a la polémica que rodea a Adorni, sumando un nuevo capítulo a una discusión que ya trascendió lo político para poner el foco también en el estilo de vida asociado a este tipo de desarrollos exclusivos.