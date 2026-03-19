Tom Holland encendió el Empire State por el tráiler de Spider-Man: Brand New Day

El actor Tom Holland protagonizó un momento único en su carrera al convertirse en el encargado de encender las luces del emblemático Empire State Building, en el marco de la celebración oficial del estreno del tráiler de Spider-Man: Brand new day.

El Empire State se tiñó de rojo y azul con Tom Holland por Spider-Man

La cita tuvo lugar este miércoles 18 de marzo, coincidiendo con el estreno mundial del esperado adelanto. Para la ocasión, el rascacielos neoyorquino se tiñó de rojo y azul, los colores insignia del héroe arácnido.

El tráiler, que ya cosecha millones de reproducciones en las distintas plataformas, muestra a un Peter Parker atravesando un complejo momento de soledad y desapego emocional con su labor como héroe.

Tras el final en No Way Home, momento en el que todo el mundo se olvidó de su nombre real, el héroe ahora circula por las calles de Nueva York desde el anonimato total. Se enfrenta no solo a nuevos supervillanos, sino a la dura realidad de una vida alejado de sus seres queridos.