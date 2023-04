La madre de Agustina denunció beneficios de Parra en el penal de Cipolletti

Este lunes, Silvana Capello realizó una publicación en Facebook en la que apuntó contra los beneficios que estaría recibiendo Pablo Parra en el penal N°5 de Cipolletti. Explicó y adelantó que más allá de las leyes que lo respaldan, «esto explota en cualquier momento«.

Capello planteó que mas allá de las leyes que respaldan a Parra, que no permiten mezclar a los condenados con los procesados, existen beneficios extras que estaría recibiendo el principal acusado del femicidio de Agustina Fernández.

«Miren que esto explota en cualquier momento… el que avisa, no traiciona», expresó su descontento en redes sociales.

Hace un mes, una referente del Ni Una Menos comentó que “él está en un calabozo aparte, en un buzón, como le llaman ellos. No tiene contacto con el resto de los internos. Si es un interno más por qué no está con el resto”, se interrogó. “Alguien lo está protegiendo”, manifestó.

Luego de enterarse de esa situación, Silvana Capello, expresó en redes sociales. “Yo trabajo para tener que ver que el estado le dé de comer al asesino de mi hija, voy a hacer lo que no quería. Agárrense”. “Cuando te asesinan a una hija, el miedo ni sombra te hace. No jodan, lo educada no quita lo valiente», manifestó.

Agustina Fernández fue asesinada el 2 de julio en el departamento de Parra.

Desde el inició de la investigación la madre de Agustina, Silvana Capello manifestó sus sospechas respecto a Pablo Parra, pero durante meses la investigación no encontró al responsable.

La madrugada del 22 de diciembre, Parra fue detenido por el femicidio de la estudiante pampeana. El fiscal Martín Pezzetta reunió con muchísimo sigilo las pruebas que lo comprometen y lo acorraló después de seis meses de investigación.

Por qué Parra está separado del resto de los internos

Según explicaron desde el ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, hay una Ley de ejecución penal que no permite mezclar a los condenados y los procesados. Cómo Pablo Parra no tiene una condena firme permanece aislado del resto de los internos.

“Si la defensa pidiera el pase a una población común, la justicia es quién debe aprobarlo, no es una decisión que sea responsabilidad del servicio penitenciario, pero si él estuviera condenado y aislado ahí sí estaría justificado el reclamo” explicaron.