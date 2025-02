Sofi Gonet confirmó su relación con Homero Pettinato con un significante tatuaje

La influencer Sofía Gonet, conocida en redes como «La Reini», consolidó su relación con Homero Pettinato con un significante tatuaje en su cuerpo que lució en su último video. La tiktoker también detalló como fue encontrar el amor con el hijo de Roberto Pettinato.

La Reinis dio las últimas actualizaciones sobre su vida

En lo que pareciera ser una charla entre sus seguidoras de la plataforma china, La Reinis dio las últimas actualizaciones sobre su vida en un video corto de 1:30: “Actualizaciones que volví de novia. Yo no tenía pensado enamorarme, todo lo contrario, yo huía, huía del amor. Pero volví de mis viajes locos, de novia, casada, enamorada, tatuada, obvio también porque ustedes saben que soy intensa”.

“Es horrible estar enamorada, no se los recomiendo para nada, te sentís vulnerable, débil. Otra cosa que me pasa, desde que volví de viaje no me hallo. No quiero estar en mi casa, mi casa no se siente mi casa”, se sinceró.

Tras confesar que ya no se siente comoda viviendo en un solo lugar, la influencer contó que ya tiene otro viaje preparado para los siguientes días, pero que en esta oportunidad la acompañará su novio.

“Así que para resolver mi crisis por volver a casa, me vuelvo a ir este fin de semana, me voy con mi novio porque ahora soy una mujer casada. Así que voy a relajarme a un destino, una aventura nueva que ya van a estar viendo por acá, que les voy a mostrar todo», reveló.