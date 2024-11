Sofi Martínez habló sobre su futura maternidad y sorprendió a sus compañeros con una confesión 

Los oyentes de Perros de la calle, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Urbana Play, se sorprendieron al escuchar las recientes declaraciones de Sofi Martínez con respecto a su futura maternidad. La periodista se animó a abrir su corazón y contó detalles de la importante decisión que tomó.

La decisión que tomó Sofi Martínez con respecto a su futura maternidad

A sus 31 años, Sofi Martínez decidió someterse a un tratamiento para congelar óvulos. «Ya arranca el proceso», anunció la ex pareja de Diego Leuco durante una charla con el conductor del programa quien sabía de sus deseos de tener hijos.

«¿En serio?», le preguntó Evelyn Botto, sorprendida. «Estamos hablando de que vamos a congelar óvulos…», aclaró la periodista deportiva. «¿Con quién?», le preguntó su compañera, sorprendida al escuchar que ella hablaba en plural.

«Me encanta hacerlo colectivo. Bueno, este equipo va a congelar óvulos. Van a ser míos pero de este equipo», respondió ella, entre risas. Luego, en todo de broma, la joven que trabaja en Urbana Play agregó: «En Perros de la calle se congelan óvulos».

Ser mamá, uno de los objetivos de la periodista Sofi Martínez

Hace un tiempo, Sofi Martínez había expresado públicamente su deseo de ser madre. Durante una nota con una ginecóloga, lanzó al aire: «Yo pasé la barrera de los 30 años y sabemos que para una mujer, desde ahí tu momento de época reproductiva tiene una fecha límite. Y creo que se retrasaron un montón de cosas con respecto a tener tu propia familia».

«No dejan de estar esos objetivos, por lo menos en mi caso. Pero también me gusta darle prioridad en estos años a lo laboral, a lo que me entusiasma, a lo que me motiva… Por ahí eso lo veo que está quedando para unos años más adelante y tengo miedo de que después esa barrera me juegue en contra», agregó la integrante de Perros de la calle.

Por último, habló sobre la posibilidad de congelar óvulos, una acción que para ella representaba «detener el paso del tiempo». «No tener que estar pensando: ‘tengo que ser madre ya’. Te sacás una mochila enorme de encima», reconoció Sofi Martínez.