Sofía Clerici anunció que decidió ser madre monoparental

Sofía Clerici habló por primera vez desde el Yategate y además de tildar a Martín Insaurralde de «tóxico y oscuro», reveló que será madre monoparental de un varón. La modelo congeló óvulos en una clínica de Zona Norte y espera que el tratamiento que empezó haga efecto para poder anunciar en breve su embarazo.

Sofía Clerici: «en breve voy a ser mamá»

«Estoy muy bien, pasando un momento muy lindo. Mi gato egipcio es mi compañero de todos los días, vivo sola con mi gato, pero en breve voy a ser mamá», contó Sofía, durante una entrevista en el último programa de Mañanísima.

Luego la modelo explicó que aún no se encuentra embarazada: «No estoy embarazada, hice un tratamiento, congelé óvulos, no porque no pueda quedar embarazada sino porque no encontré el padre».

«La idea de tener mi hijo sola sé que es fuerte y no es para cualquiera, pero me siento súper preparada y la idea es que sea este año. Eso no quita que tenga pareja, una sola nunca está», concluyó Sofía Clerici, que reveló que su hijo será varón y que probablemente lo llame Amadeo, al igual que su padre y su abuelo.