La lengua karateka de Moria Casán atacó de nuevo. Fiel a su estilo, Moria no se guarda opiniones para sí misma y sus comentarios no tardan en viralizarse en redes sociales, con miles de reacciones y replicas. En esta ocasión lanzó un filoso comentario sobre el video que subió la China Suárez de Mauro Icardi, y la One aprovechó para comentar también sobre la última aparición de Wanda Nara en medios.

Lengua karateca: Moria Casán y sus divertidos comentarios sobre el «Wandagate»

Por un lado, la diva aprovechó para opinar sobre el polémico video que subió la China Suárez donde se lo ve a Mauro Icardi posando en el balcón de su nueva mansión. Las redes sociales explotaron ante la declaración de amor de la China y, entre los cientos de comentarios que circularon, trascendió la divertida ocurrencia de Moria Casán en un posteo que replicó el video de la actriz: “Maní con levadura, adore”, escribió la lengua karateka.

Además, también compartió su opinión ante las polémicas declaraciones de Wanda Nara en su regreso a la Argentina, donde mencionó haber vivido situaciones de abuso de parte de Mauro Icardi, comparándose con Julieta Prandi.

La reacción de Moria fue a un tuit del periodista Nacho Rodríguez, quien también señaló una crítica hacia la ex conductora de Masterchef: «Dos días tardó Wanda Nara en querer ser más noticia que lo de Nico Vázquez y Gimena Accardi. ¡¿Lo peor?! La falta de agenda del mundo del espectáculo que le da la entidad…», soltó, en una publicación.

En su cuenta de X, la One expresó: “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”.