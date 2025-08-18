Moria Casán habló de Guillermo Francella tras el estreno de «Homo Argentum»: «No lo consumo»

Guillermo Francella estuvo en el centro de atención en la última semana tras el estreno de «Homo Argentum», su nueva película que recibió varias críticas. Ahora, fue Moria Casán quién opinó del actor sin ningún filtro en Intrusos.

¿Qué dijo Moria Casán sobre Guillermo Francella?

Cuando le preguntaron por el actor y su postura sobre el INCAA, la diva respondió: «No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos como Castiglione y Carmen Barbieri cuando era su novio. Lo recuerdo como un vendedor de departamentos», y sumó: «Se la pasaba en mi camarín en la trasnoche cuando estaba de novio con Carmen y decía ‘no puedo creer como ustedes trabajan tanto’, solo tengo ese recuerdo».

Por último, el periodista de Intrusos le consultó sobre las críticas que recibió tanto Guillermo Francella como Pablo Echarri, y Moria Casán respondió: «Siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto se reciben críticas a favor o en contra. Vaselina vaselina. Que se puede esperar un burro más que una patada… es un dicho mío. ¡Qué no me copie Echarri!».

🗣️ MORIA CASÁN DESTROZÓ A GUILLERMO FRANCELLA: "LO RECUERDO COMO UN VENDEDOR DE DEPARTAMENTOS"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/xRz1OgGoU3 — América TV (@AmericaTV) August 18, 2025

¿Dónde y cuándo se podrá ver la película de Guillermo Francella Homo Argentum?

Tras su paso por los cines, el último film del conocido actor hará su inevitable desembarco en la pantalla chica a través de una plataforma de streaming.

De esta forma, el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat -que ya superó los 330 mil espectadores en los primeros tres días desde su estreno- podrá verse por Disney+, dueña de los derechos de reproducción del film.

Aún no hay fecha exacta de estreno en la plataforma porque todo dependerá de cuántas semanas finalmente esté en cartelera en los cines. Sin embargo, se estima que podrá verse en Disney+ entre los próximos 40 a 60 días posteriores a su estreno en la pantalla grande.