Sofía “La Reini” Gonet estrenó un polémico de look a lo “Martitegui»

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, sorprendió a sus seguidores al mostrar su radical cambio de look, inspirado en el reconocido jurado de MasterChef, Germán Martitegui.

La influencer optó por lucir una prótesis de látex para dar la ilusión de que está pelada, junto a un trabajo de maquillaje para que combinar con su color de piel.

En las últimas horas, las imágenes de la Reini pelada inundaron las redes sociales, volviéndose viral en cuestión de minutos.

«Hoy les toca soportar. @MasterChefAR», escribió en su cuenta de X.

La influencer aprovechó la falta de su cabellera para acentuar su mirada con un maquillaje intenso, delineado negro, e hizo juego con unos accesorios dorados.

Inspirada en Martitegui, también lució un blazer color gris similar a los que usa el chef durante las grabaciones de MasterChef.