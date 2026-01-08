ESCUCHÁ RN RADIO
Sofía “La Reini” Gonet estrenó un polémico de look a lo “Martitegui»

Sofía Gonet, conocida como La Reini, causó impacto en redes sociales al mostrar un radical cambio de look inspirado en Germán Martitegui, con una prótesis que simula estar rapada y un maquillaje intenso, en una transformación que se volvió viral y que guiña directamente al universo de MasterChef.

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, sorprendió a sus seguidores al mostrar su radical cambio de look, inspirado en el reconocido jurado de MasterChef, Germán Martitegui

La influencer optó por lucir una prótesis de látex para dar la ilusión de que está pelada, junto a un trabajo de maquillaje para que combinar con su color de piel.

La Reini apareció “pelada”, inspirada en Germán Martitegui, y causó impacto en MasterChef

En las últimas horas, las imágenes de la Reini pelada inundaron las redes sociales, volviéndose viral en cuestión de minutos.

«Hoy les toca soportar. @MasterChefAR», escribió en su cuenta de X.

La influencer aprovechó la falta de su cabellera para acentuar su mirada con un maquillaje intenso, delineado negro, e hizo juego con unos accesorios dorados.

Inspirada en Martitegui, también lució un blazer color gris similar a los que usa el chef durante las grabaciones de MasterChef. 


Temas

Germán Martitegui

MasterChef Celebrity

Sofía Gonet

